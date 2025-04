Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare sulla bolletta luce e gas

Octopus Energy è la soluzione giusta per contrastare i rincari del mercato e risparmiare sulla bolletta di luce e gas. Il vantaggio più importante è quello legato alla possibilità di scegliere tra due tariffe, a seconda delle proprie necessità e delle abitudini personali. Ognuno di noi è un consumatore differente, con diverse consuetudini: per questo motivo, vincolare il cliente a un solo piano uguale per tutti, come fanno molti fornitori, non sarebbe l’ideale.

Risparmia con Octopus Energy: Fissa 12M o Flex?

La prima tariffa si chiama Fissa 12M e ha il costo della materia prima bloccato per un anno intero. È perfetta per chi vuol dormire sonni tranquilli, senza doversi preoccupare delle continue fluttuazioni del prezzo derivanti da fattori come le tensioni geopolitiche internazionali e gli scossoni provenienti dal mondo della finanza. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

L’alternativa si chiama Flex e segue invece il costo della materia prima indicizzato. In questo caso è possibile scegliere anche tra la tariffa monoraria oppure quella multioraria che cambia nel corso della giornata, a seconda della convenienza. Scopri tutti i dettagli.

Ai prezzi vantaggiosi riportati qui sopra si devono aggiunge IVA e imposte. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al attuale contratto, ma potranno essere comunque modificate in seguito all’attivazione. Inoltre, non sono previsti vincoli o penali in caso di passaggio alla concorrenza.

L’energia fornita da Octopus è 100% rinnovabile e proveniente da fonti situate in Italia, frutto di un impegno sul fronte della sostenibilità che caratterizza l’attività del gruppo fin dalla sua fondazione. Inoltre, in caso di necessità, è possibile rivolgersi a un servizio di assistenza clienti che garantisce di rispondere alle chiamate in meno di un minuto. Scopri di più sul sito ufficiale.