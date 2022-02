Lettore schede 7-in1 (USB 3): su Amazon col coupon

Molto comodo per chi ha a che fare con card di ogni tipo, il lettore di schede 7-in-1 del marchio Rocketek è proposto oggi con un doppio sconto su Amazon. Non bisogna far altro che attivare il coupon promozionale per abbattere il prezzo di listino.

Doppio sconto per questo card reader 7-in-1 (USB 3.0)

Grazie alla compatibilità con lo standard USB 3.0 il trasferimento dati avviene in modo veloce, riducendo al minimo indispensabile i tempi di attesa sia durante la lettura sia in fase di scrittura. È ottimo per la gestione dei contenuti provenienti da fotocamere, videocamere e altri device. Questo il design, caratterizzato dalla presenza di comodi indicatori LED che si illuminano durante il funzionamento. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Questi i formati supportati dal card reader, secondo quanto riportato nella scheda del prodotto: una CF (Compact Flash), due SD, due TF (microSD), una XD (xD-Picture Card) e una MS (Memory Stick).

Oggi il lettore di schede 7-in-1 del marchio Rocketek può essere acquistato al prezzo finale di soli 16,14 euro invece di 19,99 euro come da listino, approfittando della doppia offerta proposta da Amazon con sconto automatico e coupon promozionale. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

