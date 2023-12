Echo Show 5 con Alexa: il regalo Amazon di Natale (-46%)

Non è troppo tardi per mettere un regalo di Natale hi-tech sotto l’albero: lo sconto del 46% sul nuovo Echo Show 5 può essere l’idea last minute giusta. È lo smart speaker con Alexa lanciato quest’anno da Amazon, perfetto per lo streaming di musica, podcast e contenuti video. Se lo ordini subito, entro domani sarà da te.

Natale con Alexa: sconto 46% sul nuovo Echo Show 5

Migliorato sotto ogni punto di vista rispetto ai modelli precedenti, a partire dal comparto audio (con un microfono aggiuntivo, voci più nitide e bassi più profondi), integra il processore AZ2 Neural Edge progettato internamente che rende ogni operazione più veloce. Anche il design ha subito un restyling, mostrando ora un ingombro ridotto e un pannello frontale completamente piatto. Ancora, il display è stato ottimizzato per la visione notturna. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte della privacy con un pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato. Lo sconto del 46% è applicato in automatico, non servono coupon né codici. Al prezzo finale di soli 59 euro, il nuovo Echo Show 5 con Alexa è un ottimo affare. C’è anche la possibilità di scegliere fra le tre colorazioni del prodotto, in base all’arredamento della stanza che lo ospiterà: Bianco (nell’immagine di apertura), Antracite (qui sopra) e Azzurro, la spesa non cambia.

Ovviamente, è Amazon a occuparsi in prima persona di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio entro domani, attraverso la propria rete logistica. In altre parole, effettuando subito l’ordine si è ancora in tempo per metterlo sotto l’albero e fare così un regalo di Natale hi-tech last minute.

