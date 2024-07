Echo Show 8 di 3ª gen per una Alexa senza LIMITI (sconto Prime Day)

Dai il benvenuto ad Amazon Alexa in casa accogliendo un dispositivo eccezionale come Echo Show 8 di terza generazione. Display intelligente e funzioni avanzate per non fare a meno di nulla quando più ne hai bisogno.

Approfitta al volo dello sconto del 18% offerto dal Prime Day 2024 che ti consente di risparmiare una trentina di euro e completare l'acquisto a soli 139,99€.

Echo Show 8, un acquisto eccellente da fare al prime Day 2024

Sono tanti dispositivi di Amazon in promozione in questi due giorni dedicati al prime Day 2024. Se però vuoi uno di quelli con lo schermo intelligente, Echo Show 8 di terza generazione sicuramente il modello da prediligere. Come mai? Beh, rispetto al passato è stato migliorato garantendoti un’esperienza ancora più straordinario.

Anzitutto ti offre un display intelligente e touch da 8 pollici con un processore potenziato per una reattività maggiore, un design aggiornato per eliminare i bordi e l’integrazione di una videocamera che ora non è più posta sul lato ma bensì centrale. Grazie a quest’ultimo puoi effettuare videochiamate con amici e parenti con un solo comando vocale.

Ovviamente Amazon Alexa risponde a tutte le tue richieste come informazioni, programmazione, gestione dei dispositivi, riproduzione dei contenuti musicali e così via ma siccome c’è uno schermo rispetto agli altri modelli, ora puoi goderti anche del sano streaming.

Che altro dirti, i pregi di questi prodotti sicuramente li conosci. Echo Show 8 è grandioso anche come idea regalo a una persona speciale.

