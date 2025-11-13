 Echo Spot: il secondo lo paghi solamente 3,99€ con questo codice
Echo Spot rende il comodino intelligente, con il codice di Amazon ne acquisti due a prezzo affare.
Echo Spot rende il comodino intelligente, con il codice di Amazon ne acquisti due a prezzo affare.

Se sei interessato ad acquistare due Echo Spot, su Amazon hai l’occasione che stavi aspettando. Grazie al codice da usare al pagamento, il secondo lo paghi appena 3,99 euro. In questo modo hai due dispositivi di ultima generazione da mettere in camera da letto od ovunque tu voglia.Completa l’acquisto a soli 98,99 euro invece che 189 euro con il codice ECHOSPOT.

Echo Spot è un dispositivo di ultima generazione. È studiato per la camera da letto ma, in realtà, lo puoi mettere ovunque in casa. Ha dimensioni compatte ed è più prezioso rispetto a un semplice POP perché ha un piccolo display integrato. Grazia a questo hai anche un feedback visivo oltre all’orario sempre mostrato  così da non doverlo chiedere ad Alexa. Le altre funzioni? Rimangono invariate.

94,99
È disponibile in diverse colorazioni ed ha anche una sveglia al suo interno. Chiedi al tuo assistente di fissarne quante ne vuoi così al mattino ti svegli senza problemi. Lo schermo, inoltre, ti mostra anche il meteo o informazioni sui brani in riproduzione e così via. Questo perché il prodotto è dotato di una cassa Bluetooth di grande qualità. Ogni brano riprodotto ha un suono potente con bassi presenti e voci cristalline. Sfrutta anche i tuoi abbonamenti sui servizi di streaming musicale collegandoli attraverso l’applicazione. Sempre con quest’ultima, connetti i vari dispositivi intelligenti che hai in casa come lampadine, telecamere e citofoni per gestirli facilmente. E se non sai qualcosa? Chiedi con una domanda ad Alexa e ti fornirà la risposta ad ogni dubbio. Oppure personalizzala con le skills.

Collegati subito su Amazon dove hai l’occasione di acquistare non uno ma bensì due Echo Spot a prezzo vincente. Aggiungili entrambi al carrello e quando devi pagare, usa il codice ECHOSPOT. In questo modo completi l’acquisto a soli 98,99 euro pagando il secondo solamente 3,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
13 nov 2025
