 ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro

ECOVACS DEEBOT X8 OMNI aspira e lava il pavimento, al posto tuo: risparmia 100 euro e portalo a casa con questa offerta a tempo di Amazon.
ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro
Tecnologia Casa e Domotica
ECOVACS DEEBOT X8 OMNI aspira e lava il pavimento, al posto tuo: risparmia 100 euro e portalo a casa con questa offerta a tempo di Amazon.

Lava e pulisce, con una sola passata: ECOVACS DEEBOT X8 OMNI è appena sceso al suo prezzo minimo su Amazon. Attenzione però, quella che vede protagonista il robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione è un’offerta a tempo, vale a dire che potrebbe scadere o andare sold out in fretta.

Compra il robot ECOVACS a -100 euro

L’offerta a tempo per ECOVACS DEEBOT X8 OMNI

Impiega una tecnologia di lavaggio automatico istantaneo con spazzola OZMO ROLLER, capace di rimuovere il 99% delle macchie senza lasciare aloni, raggiungendo anche i bordi e gli angoli più difficili. La stazione lava il rullo 200 volte al minuto e un raschietto integrato elimina l’acqua sporca, evitando così qualsiasi tipo di contaminazione. Ancora, la spazzola laterale e il mocio a rullo esteso assicurano una pulizia perfetta anche nelle fessure, mentre la potenza di aspirazione da 18.000 Pa e la tecnologia ZeroTangle 2.0 garantiscono raccolta efficace di sporco e capelli, senza aggrovigliamenti. La stazione OMNI lava con acqua calda a 75 °C, asciuga ad aria calda a 63 °C e riduce la necessità manutenzione, senza dimenticare il sistema AIVI 3D 3.0 che riconosce ostacoli e interagisce in modo intelligente con quanto si trova nella stanza, ottimizzando ogni ciclo. Altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X8 OMNI

Approfitta dello sconto di 100 euro proposto in questo momento e acquista ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al suo prezzo minimo storico di 799 euro, il più conveniente da quando è in vendita.

ECOVACS DEEBOT X8 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18000Pa, Spazzola OZMO ROLLER, Auto-Lavaggio e Svuotamento Istantanei, Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Asciugatura ad Aria Calda, Nero

Compra il robot ECOVACS a -100 euro

È venduto dal negozio ufficiale italiano del marchio e spedito da Amazon. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto

Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto
Capsule Caffè Borbone compatibili A Modo Mio: le buonissime a soli 0,20€

Capsule Caffè Borbone compatibili A Modo Mio: le buonissime a soli 0,20€
eBay sta REGALANDO le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu

eBay sta REGALANDO le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu
Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto

Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto
Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto

Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto
Capsule Caffè Borbone compatibili A Modo Mio: le buonissime a soli 0,20€

Capsule Caffè Borbone compatibili A Modo Mio: le buonissime a soli 0,20€
eBay sta REGALANDO le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu

eBay sta REGALANDO le Cialde Caffè Borbone ESE Miscela Blu
Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto

Climatizzatore monosplit a soli 284 euro: Midea Elegance in sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
12 ago 2025
Link copiato negli appunti