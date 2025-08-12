ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro

Lava e pulisce, con una sola passata: ECOVACS DEEBOT X8 OMNI è appena sceso al suo prezzo minimo su Amazon. Attenzione però, quella che vede protagonista il robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione è un’offerta a tempo, vale a dire che potrebbe scadere o andare sold out in fretta.

L’offerta a tempo per ECOVACS DEEBOT X8 OMNI

Impiega una tecnologia di lavaggio automatico istantaneo con spazzola OZMO ROLLER, capace di rimuovere il 99% delle macchie senza lasciare aloni, raggiungendo anche i bordi e gli angoli più difficili. La stazione lava il rullo 200 volte al minuto e un raschietto integrato elimina l’acqua sporca, evitando così qualsiasi tipo di contaminazione. Ancora, la spazzola laterale e il mocio a rullo esteso assicurano una pulizia perfetta anche nelle fessure, mentre la potenza di aspirazione da 18.000 Pa e la tecnologia ZeroTangle 2.0 garantiscono raccolta efficace di sporco e capelli, senza aggrovigliamenti. La stazione OMNI lava con acqua calda a 75 °C, asciuga ad aria calda a 63 °C e riduce la necessità manutenzione, senza dimenticare il sistema AIVI 3D 3.0 che riconosce ostacoli e interagisce in modo intelligente con quanto si trova nella stanza, ottimizzando ogni ciclo. Altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Approfitta dello sconto di 100 euro proposto in questo momento e acquista ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al suo prezzo minimo storico di 799 euro, il più conveniente da quando è in vendita.

È venduto dal negozio ufficiale italiano del marchio e spedito da Amazon. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.