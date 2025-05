È disponibile da oggi il nuovo Ecovacs DEEBOT X9 PRO OMNI, l’ultimo arrivato della gamma DEEBOT, pensato per chi vuole affidare la pulizia di casa a un dispositivo davvero autonomo e capace di combinare tecnologie evolute, prestazioni solide e gestione automatizzata. Per il lancio ufficiale, Ecovacs propone una promozione a tempo limitato: da oggi 8 maggio fino al 21 dello stesso mese, sarà possibile acquistarlo al prezzo speciale di 1299 euro, con uno sconto diretto di 200 euro rispetto al prezzo di listino fissato a 1499 euro.

Più sotto trovate il banner dedicato all’acquisto seguito da un riepilogo delle caratteristiche tecniche che rendono questo nuovo modello tra i più completi del momento.

Il DEEBOT X9 PRO OMNI monta un motore aggiornato con tecnologia BLAST capace di generare una potenza di aspirazione fino a 16.600 Pa, un valore decisamente alto pensato per garantire una raccolta efficace di polvere, detriti di varia dimensione e peli di animali, anche su tappeti. Il sistema ZeroTangle 3.0 aiuta a ridurre l’accumulo di capelli sulla spazzola principale, mentre la nuova spazzola ARClean laterale migliora la precisione lungo bordi e angoli.

Il modulo lavapavimenti è basato sull’innovativo OZMO ROLLER, un rullo a doppia pressione che effettua un vero movimento attivo sul pavimento, andando oltre il classico passaggio del panno umido. La gestione del lavaggio è completamente automatizzata: al termine del ciclo, il robot pulisce e asciuga il panno internamente prima di riprendere il lavoro o rientrare alla base.

Il sistema a triplo sollevamento intelligente consente al robot di adattarsi in modo dinamico al tipo di superficie rilevata, sollevando automaticamente il modulo mop su tappeti o durante i trasferimenti, evitando così contatti indesiderati con la parte bagnata. A supportare la navigazione c’è il TrueMapping, un sistema avanzato che combina laser e visione tridimensionale tramite sensori AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, garantendo spostamenti precisi, riconoscimento degli oggetti e una copertura accurata degli spazi.

La nuova stazione OMNI è stata progettata per essere più compatta ma ancora più efficiente: qui avvengono tutte le operazioni di svuotamento della polvere, lavaggio (tra 40 e 75°C) e asciugatura dei mop con aria calda a 63°C, e riempimento automatico del serbatoio dell’acqua. Il tutto si controlla facilmente tramite l’app Ecovacs Home che consente la personalizzazione dei programmi, il monitoraggio in tempo reale e il supporto ai comandi vocali tramite YIKO-GPT, Alexa e Google Assistant.

Il DEEBOT X9 PRO OMNI rappresenta quindi un’evoluzione concreta nel campo della pulizia smart, un robot progettato per gestire ogni fase in modo indipendente, riducendo al minimo l’intervento dell’utente. Per saperne di più e approfittare della promozione in corso, potete cliccare sui link e banner presenti all’interno di questo articolo.

In collaborazione con Ecovacs