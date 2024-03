Edulia, per te accesso ad oltre 330 corsi online con 8,40€/mese

Edulia Masterclass è una piattaforma online che nasce con l’obiettivo di offrire tante occasioni per accedere a interessanti corsi online. Vuoi avere offre l’opportunità di accedere senza limiti ad oltre 330 corsi dal Sapere Treccani? Oggi hai l’occasione per avere accesso ad un’ampia offerta di corsi: diverse infatti sono le materie disponibili; dall’arte alla cultura e filosofia. Ma non mancano argomenti come coding e programmazione, business e management, comunicazione e scrittura.

Se vuoi dunque ampliare le tue conoscenze, affidandoti a Edulia Masterclass, puoi scegliere subito un corso che ti affascina a partire da 8,40 euro al mese. Accedi subito alla pagina web Edulia Masterclass per scegliere il corso che più preferisci: spendendo una piccola somma del tuo denaro puoi prendere parte a corsi di formazione inevitabilmente interessanti cosi da arricchire le tue attuali conoscenze.

Edulia Masterclass: accedi senza limiti ad oltre 330 corsi

Oggi Edulia ti dà l’opportunità di trovare, comodamente tramite i tuoi dispositivi connessi a internet, i corsi più adatti a te e di scegliere il piano perfetto per le tue esigenze a partire da soli 8,40€ al mese.

Grazie ad un’offerta limitata attualmente in corso, infatti, il piano annuale è disponibile a soli 8,40 euro al mese anzichè 10,83, per un totale di 99,90 euro all’anno. In alternativa, la piattaforma offre un piano mensile (non in promozione) a 12,90 euro al mese. Abbonandoti a uno dei due piani, sblocchi l’accesso ai corsi presenti in piattaforma e puoi dunque accedere al corso che più ti interessa.

Come accennato, arte, cultura, filosofia, coding e programmazione, business e management, comunicazione e scrittura, sono solamente alcuni dei corsi disponibili. Per scoprire tutti i corsi a disposizione non ti resta che accedere alla pagina Edulia Masterclass! Non perdere altro tempo se vuoi usufruire della promozione limitata.