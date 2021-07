Edward Snowden: Pegasus non dovrebbe esistere

Un'inchiesta giornalistica internazionale ha svelato l'uso indiscriminato di Pegasus da parte di alcuni governi per spiare migliaia di persone. Durante un'intervista rilasciata al Guardian, Edward Snowden ha sottolineato la pericolosità di questi tool per la sorveglianza di massa, evidenziando la necessità di bloccare la loro vendita.

Rispondendo ad una domanda su Pegasus, Snowden ha subito dichiarato che “questa è un'industria che non dovrebbe esistere“. Secondo l'ex consulente della NSA, questo tipo di malware commerciale consente ai regimi più repressivi di sorvegliare un numero elevato di persone. Le forze di polizia possono mettere sotto controllo un sospettato solo con un mandato del giudice. Con uno spyware come Pegasus è possibile farlo a distanza senza nessun rischio.

Se non fai nulla per fermare la vendita di questa tecnologia, i target non saranno solo 50.000. Saranno 50 milioni e accadrà molto più rapidamente di quanto ognuno di noi si aspetti.

Aziende come NSO Group sfruttano deliberatamente le vulnerabilità dei software per vendere il loro prodotto.

I loro unici prodotti sono vettori di infezione. Non sono prodotti per la sicurezza. Non forniscono alcun tipo di protezione, alcun tipo di profilassi. Non producono vaccini, l'unica cosa che vendono è il virus.