EF English: l'unico metodo per imparare l'inglese che FUNZIONA DAVVERO!

Se desideri imparare l’inglese per davvero e al tempo stesso mantenere una certa flessibilità, EF English Live è la soluzione ideale per te. La piattaforma offre un metodo collaudato e perfezionato dal 1965, talmente efficace che sono già oltre 20 milioni gli studenti in tutto il mondo.

La promessa di EF English è semplice: imparare l’inglese con un metodo che funziona davvero. Metodo, come spiega la piattaforma, è basato sulla ricerca scientifica che garantisce corsi online su misura per tutte le tue esigenze – indipendentemente dal livello di competenza.

Tutti i vantaggi e le caratteristiche di EF English

La sicurezza di EF English nei confronti del proprio metodo è così elevata che la piattaforma offre la garanzia di soddisfazione: se dopo 12 settimane non sei completamente soddisfatto, verrai completamente rimborsato. Ma cosa rende EF English così efficace?

La chiave del suo successo sono gli insegnanti: ogni membro del corpo docente è un esperto con formazione universitaria e TEFL o TKT. Le lezioni sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendoti di imparare l’inglese quando e dove vuoi.

Con EF English Live, riceverai un piano di studio personalizzato basato sulla tua esperienza e le tue esigenze specifiche; partecipa a lezioni di gruppo ogni 30 minuti o opta per lezioni private per un feedback personalizzato.

Di conseguenza, anche il costo del tuo corso è personalizzato in base alle tue esigenze. Per saperne di più, puoi contattare uno dei consulenti linguistici EF English direttamente tramite l’apposito form nel sito web della piattaforma. Otterrai, così, il piano di studi perfetto per te, che terrà conto del tuo livello d’inglese e del tempo che desideri dedicare alla tua formazione.

