Ehiweb ora è anche mobile: l'annuncio ufficiale

Ehiweb, provider italiano di telecomunicazioni, ha ufficialmente lanciato il nuovo servizio Ehiweb Mobile e sdoppia pertanto la propria offerta. Il fronte mobile si aggiunge infatti all’offerta di connettività fissa con la quale l’operatore si è fatto conoscere per il livello di qualità e assistenza: l’ingresso nel mobile consentirà di avere un fornitore unico su ambo i fronti, aspetto che potrà rivestire particolare appetibilità soprattutto in ambito business.

Questa operazione aggiunge all’offerta commerciale di Ehiweb un servizio molto richiesto, con la promessa di confermare la cifra stilistica di sempre del provider bolognese: assistenza dedicata, servizi di alta qualità e prezzi accessibili.

Ehiweb è anche mobile

Ehiweb Mobile eroga il servizio tramite l’infrastruttura Vodafone con velocità massima di navigazione da 60Mbps in download e da 30 Mbps in upload. L’esordio sul mercato avviene con una offerta così organizzata:

tre piani tariffari per privati

tre piani tariffari per il mondo business

tre piani tariffari IoT / backup

Quest’ultimo ambito è particolarmente interessante perché, partendo dal costo di soli 2,95€/mese, consente di avere una SIM IoT che può fungere da vero e proprio backup per la connettività fissa in caso di problemi: un modo brillante per offrire una soluzione di fronte a qualsiasi inconveniente, garantendo la business continuity in quelle attività che non possono permettersi di ritrovarsi ferme per un cavo tranciato, un blackout o altre situazioni fortuite.

Ampia la disponibilità per le flotte di SIM aziendali, con contratti senza vincoli temporali e senza penali. Per i clienti Ehiweb, inoltre, il vantaggio – letteralmente – raddoppia: attivazione gratuita e traffico dati moltiplicato per due. Il benvenuto all’esordio mobile è affidato a Gilberto Di Maccio, direttore commerciale Ehiweb:

Dopo mesi di lavoro e sperimentazioni, finalmente siamo pronti per il lancio di Ehiweb Mobile. È previsto ancora molto sviluppo tecnico ma siamo pronti per questa nuova sfida. Ehiweb è sempre stato simbolo di qualità e ci aspettiamo una buona risposta dal mercato: Ehiweb Mobile nasce soprattutto per i nostri clienti che da tempo ci chiedevano di integrare un’of erta SIM mobile alle nostre connessioni e alla telefonia VoIP.

L’alternativa “made in Italy” è servita, insomma: chi già conosce l’operatore avrà buon gioco ad affidarvisi per godere dei vantaggi del poter avere un unico referente, chi ancora non ha assaggiato l’offerta Ehiweb avrà invece occasione per un incontro che parte da una SIM, ma che apre un vasto ventaglio di servizi accessibili. Ehiweb Mobile è una nuova opportunità, insomma, ma con alle spalle già una lunga esperienza e referenze solide: in questo è sicuramente una novità ottimale per il mercato italiano.