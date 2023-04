Quel sottile filo Blue che lega gli Eiffel 65 a Elon Musk

Poco importa se hai appena perso un razzo da 120 metri (Starship). Non esiste fallimento che non possa essere reso meno amaro dagli Eiffel 65. Vogliamo chiudere gli occhi e immaginare Elon Musk con noi, come noi, nelle domeniche pomeriggio di fine anni ’90 in discoteca, a bordopista con in mano un Angelo Azzurro.

I’m blue, da-ba-dee-da-ba-di

Il numero uno di Tesla e SpaceX, fresco nuovo proprietario di Twitter, colui che vuol salvare il genere umano portandolo su Marte e fermare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (salvo poi lanciare un proprio nuovo progetto su questo fronte), ha scelto Blue per scrollarsi di dosso i postumi dell’esplosione che ha interrotto il primo volo del veicolo spaziale. E lo ha reso noto ai suoi quasi 136 milioni di follower sul social network.

let’s bring it to Mars 🚀💙 — Gabry Ponte (@gabryponte) April 21, 2023

Quasi immediata la replica di uno dei diretti interessati, Gabry Ponte, che insieme a Maury e Jeffrey Jey formava il trio originale autore del brano: Portiamolo su Marte .

Il video di Blue contiene più di un riferimento allo spazio. È ambientato sul pianeta Tukon4. Lì, gli alieni Zorotl e Sayok6 trasportano il cantante del gruppo durante un concerto.