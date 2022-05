44 paesi a El Salvador per il futuro di Bitcoin

I rappresentanti delle banche centrali di 44 paesi emergenti sono riuniti in questi giorni a El Salvador, per il meeting dello SME Finance Working Group. La location scelta suggerisce quale sia uno dei temi al centro delle sessioni di dibattito, confronto e formazione: Bitcoin. Si discute inoltre di inclusione finanziaria e di sostegni per le piccole e medie imprese.

El Salvador è la capitale del mondo Bitcoin

Iniziative come questa potrebbero contribuire a promuovere un impiego delle criptovalute virtuoso, differente rispetto a quello che ha come unica finalità la mera speculazione e responsabile della volatilità estrema di cui ben conosciamo gli esiti. L’evento coinvolge delegati provenienti da Ghana, Burundi, Maldive, Pakistan, Costa Rica e Giordania solo per fare alcuni esempi. Immancabile il tweet di Nayib Bukele, presidente salvadoregno che lo scorso anno ha fortemente sostenuto la promozione della criptovaluta a moneta a corso legale.

Planting seeds in 44 countries. 3 days to go…#Bitcoin is good for the world 🌍 pic.twitter.com/eOwhJZQ4RX — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022

La decisione presa da El Salvador è stata replicata in aprile dalla Repubblica Centrafricana e non è detto che, in futuro, altri territori non possano fare altrettanto. Così potrà prendere corpo la visione a lungo profetizzata dai sostenitori della finanza decentralizzata, fino a oggi però rimasta perlopiù circoscritta all’attività di exchange e investitori.

Central bankers lining up to get help downloading and using Bitcoin Beach Lightning wallet pic.twitter.com/CWupR1Td4K — Bitcoin Beach (@Bitcoinbeach) May 16, 2022

Le immagini che giungono dall’evento mostrano alcuni dei rappresentanti delle banche centrali riuniti nella capitale alle prese per la prima volta con gli wallet.

I prossimi sviluppi dell’ecosistema crypto dipenderanno in gran parte anche dai regolamenti che le autorità di tutto il mondo si apprestano a introdurre (o stanno già introducendo). Dopo un periodo di sostanziale anarchia, gli organismi competenti si sono attivati con l’obiettivo di normare l’ambito. Un passaggio necessario per contrastare gli abusi e favorire l’accesso alle indubbie potenzialità.

