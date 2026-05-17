Scopri subito le nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas con Octopus Energia. Le nuove tariffe sono davvero convenienti e ti permettono di assicurarti bollette trasparenti e affidabili, senza sorprese né costi nascosti. Inoltre, con Octopus tutto è senza vincoli o penali. Non perdere altro tempo. Scegli la tariffa che preferisci e inizia a risparmiare sul serio.
Con Octopus Fissa 12M hai il vantaggio di assicurarti e bloccare il costo della materia prima per 12 mesi. Nessuna sorpresa perché sai sempre quanto paghi per kWh e/o Smc in base ai tuoi consumi. Con Octopus Flex puoi sfruttare l’andamento del mercato perché il costo della materia prima è indicizzato. Da una parte, se il mercato scende tu risparmi, dall’altro, se il mercato sale paghi di più.
Luce e Gas a prezzo bloccato con Octopus Fissa 12M
Scegli Octopus Fissa 12M se vuoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Grazie a questa offerta ottieni tutta la tranquillità che hai sempre cercato, senza rimodulazioni almeno per un anno. Niente male vero? Allora dai un’occhiata al costo della materia prima della nuova offerta!
- Materia prima Luce
- 0,1298 €/kWh
- Commercializzazione Luce
- 6 €/mese
- Materia prima Gas
- 0,53 €/Smc
- Commercializzazione Gas
- 7 €/mese
IVA e imposte escluse. Perdite incluse. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Potrai modificarle dopo l’attivazione.
Luce e Gas a prezzo indicizzato con Octopus Flex
Scegli Octopus Flex se vuoi il prezzo di luce e gas indicizzato. Grazie a questa offerta puoi cavalcare l’andamento del mercato a tuo favore quando il costo della materia prima scende. Vuoi provarle tutte per risparmiare ancora di più? Allora dai un’occhiata a questa nuova offerta!
- Materia prima Luce Monoraria
- PUN Mono + 0,0088 €/kWh
- Commercializzazione Luce
- 6 €/mese
- Materia prima Luce Multioraria
- F1, F2, F3 PUN + 0,0088 €/kWh
- Commercializzazione Luce
- 6 €/mese
- Materia prima Gas
- PSVDAm + 0,06 €/Smc
- Commercializzazione Gas
- 7 €/mese
IVA e imposte escluse. Perdite incluse. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Potrai modificarle dopo l’attivazione.