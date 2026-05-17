Scopri subito le nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas con Octopus Energia. Le nuove tariffe sono davvero convenienti e ti permettono di assicurarti bollette trasparenti e affidabili, senza sorprese né costi nascosti. Inoltre, con Octopus tutto è senza vincoli o penali. Non perdere altro tempo. Scegli la tariffa che preferisci e inizia a risparmiare sul serio.

Con Octopus Fissa 12M hai il vantaggio di assicurarti e bloccare il costo della materia prima per 12 mesi. Nessuna sorpresa perché sai sempre quanto paghi per kWh e/o Smc in base ai tuoi consumi. Con Octopus Flex puoi sfruttare l’andamento del mercato perché il costo della materia prima è indicizzato. Da una parte, se il mercato scende tu risparmi, dall’altro, se il mercato sale paghi di più.

Luce e Gas a prezzo bloccato con Octopus Fissa 12M

Scegli Octopus Fissa 12M se vuoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Grazie a questa offerta ottieni tutta la tranquillità che hai sempre cercato, senza rimodulazioni almeno per un anno. Niente male vero? Allora dai un’occhiata al costo della materia prima della nuova offerta!

Materia prima Luce 0,1298 €/kWh

Commercializzazione Luce 6 €/mese

Materia prima Gas 0,53 €/Smc

Commercializzazione Gas 7 €/mese



IVA e imposte escluse. Perdite incluse. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Potrai modificarle dopo l’attivazione.

Luce e Gas a prezzo indicizzato con Octopus Flex

Scegli Octopus Flex se vuoi il prezzo di luce e gas indicizzato. Grazie a questa offerta puoi cavalcare l’andamento del mercato a tuo favore quando il costo della materia prima scende. Vuoi provarle tutte per risparmiare ancora di più? Allora dai un’occhiata a questa nuova offerta!

Materia prima Luce Monoraria PUN Mono + 0,0088 €/kWh

Commercializzazione Luce 6 €/mese

Materia prima Luce Multioraria F1, F2, F3 PUN + 0,0088 €/kWh

Commercializzazione Luce 6 €/mese

Materia prima Gas PSVDAm + 0,06 €/Smc

Commercializzazione Gas 7 €/mese



IVA e imposte escluse. Perdite incluse. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Potrai modificarle dopo l’attivazione.