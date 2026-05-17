 Nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas con Octopus
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Nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas con Octopus

Scopri le nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas di Octopus Energia e assicurati bollette trasparenti e affidabili.
Nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas con Octopus
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Scopri le nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas di Octopus Energia e assicurati bollette trasparenti e affidabili.
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Scopri subito le nuove offerte a prezzo fisso o indicizzato su luce e gas con Octopus Energia. Le nuove tariffe sono davvero convenienti e ti permettono di assicurarti bollette trasparenti e affidabili, senza sorprese né costi nascosti. Inoltre, con Octopus tutto è senza vincoli o penali. Non perdere altro tempo. Scegli la tariffa che preferisci e inizia a risparmiare sul serio.

Passa a Octopus Energia

Con Octopus Fissa 12M hai il vantaggio di assicurarti e bloccare il costo della materia prima per 12 mesi. Nessuna sorpresa perché sai sempre quanto paghi per kWh e/o Smc in base ai tuoi consumi. Con Octopus Flex puoi sfruttare l’andamento del mercato perché il costo della materia prima è indicizzato. Da una parte, se il mercato scende tu risparmi, dall’altro, se il mercato sale paghi di più.

Luce e Gas a prezzo bloccato con Octopus Fissa 12M

Scegli Octopus Fissa 12M se vuoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Grazie a questa offerta ottieni tutta la tranquillità che hai sempre cercato, senza rimodulazioni almeno per un anno. Niente male vero? Allora dai un’occhiata al costo della materia prima della nuova offerta!

Scegli Octopus Fissa 12M
  • Materia prima Luce
    • 0,1298 €/kWh
  • Commercializzazione Luce
    • 6 €/mese
  • Materia prima Gas
    • 0,53 €/Smc
  • Commercializzazione Gas
    • 7 €/mese

IVA e imposte escluse. Perdite incluse. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Potrai modificarle dopo l’attivazione.

Luce e Gas a prezzo indicizzato con Octopus Flex

Scegli Octopus Flex se vuoi il prezzo di luce e gas indicizzato. Grazie a questa offerta puoi cavalcare l’andamento del mercato a tuo favore quando il costo della materia prima scende. Vuoi provarle tutte per risparmiare ancora di più? Allora dai un’occhiata a questa nuova offerta!

Scegli Octopus Fissa 12M
  • Materia prima Luce Monoraria
    • PUN Mono + 0,0088 €/kWh
  • Commercializzazione Luce
    • 6 €/mese
  • Materia prima Luce Multioraria
    • F1, F2, F3 PUN + 0,0088 €/kWh
  • Commercializzazione Luce
    • 6 €/mese
  • Materia prima Gas
    • PSVDAm + 0,06 €/Smc
  • Commercializzazione Gas
    • 7 €/mese

IVA e imposte escluse. Perdite incluse. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Potrai modificarle dopo l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 mag 2026
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