 3% di remunerazione e cashback se apri un conto con BBVA oggi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

3% di remunerazione e cashback se apri un conto con BBVA oggi

Se apri un conto BBVA oggi stesso ottieni il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi, senza vincoli, e il 3% di cashback sugli acquisti.
3% di remunerazione e cashback se apri un conto con BBVA oggi
Fintech Conti
Se apri un conto BBVA oggi stesso ottieni il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi, senza vincoli, e il 3% di cashback sugli acquisti.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se apri un conto BBVA oggi stesso ottieni un mondo di vantaggi davvero interessanti a zero euro per sempre, senza stipendio, senza saldo minimo e senza permanenza. Infatti, questa banca ti riconosce il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi, senza vincoli. Inoltre, hai anche il 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta. Niente male vero? Remunerazione e cashback per i primi 6 mesi, poi remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Apri subito il tuo conto!

Apri il tuo conto gratis

Con un Conto BBVA i vantaggi non finiscono mai

Tutti gli interessi maturati con il tuo nuovo conto BBV vengono liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Dai più valore ai tuoi risparmi! Con BBVA hai tutto il necessario e molto di più per gestire al meglio le tue finanze. Grazie alla praticissima app multi-dispositivo tieni tutto sotto controllo, dalle spese agli accrediti. Inoltre, puoi effettuare tutte le operazioni senza spendere un centesimo. Insomma, questo conto corrente è davvero la svolta per chi cerca la convenienza di una banca online e la serietà di una filiale.

Apri il tuo conto gratis

E per premiare la tua fiducia, anche dopo i primi sei mesi, i tuoi risparmi continuano a crescere. Infatti, BBVA, dopo che hai superato i primi sei mesi, in base alle modalità di utilizzo del tuo conto, ti assicura una remunerazione del 2% annuo lordo. Si tratta di un tasso fino a 11,8 volte superiore alla media del mercato italiano, secondo la Banca Centrale Europea. Tra l’altro, tutto questo, con la libertà di accedere ai tuoi soldi in qualsiasi momento, senza vincoli né limitazioni.

Una volta aperto il tuo nuovo conto ricevi subito la Carta BBVA gratuita che ti premia ad ogni acquisto. Infatti, ottieni il 3% di cashback per i primi 6 mesi. Tutto senza vincoli, ricevi l’importo mensile direttamente sul tuo conto. Questa promozione è valida su tutti i tuoi acquisti con carta fisica o virtuale, fino a una spesa massima di 280 euro al mese.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali

La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali
Claude lo ha aiutato a recuperare 400.000 dollari in Bitcoin

Claude lo ha aiutato a recuperare 400.000 dollari in Bitcoin
Basta sorprese in bolletta! Con Octopus prezzo bloccato su luce e gas

Basta sorprese in bolletta! Con Octopus prezzo bloccato su luce e gas
Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia

Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia
La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali

La carta di credito della banca svedese TF Bank è senza commissioni annuali
Claude lo ha aiutato a recuperare 400.000 dollari in Bitcoin

Claude lo ha aiutato a recuperare 400.000 dollari in Bitcoin
Basta sorprese in bolletta! Con Octopus prezzo bloccato su luce e gas

Basta sorprese in bolletta! Con Octopus prezzo bloccato su luce e gas
Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia

Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 mag 2026
Link copiato negli appunti