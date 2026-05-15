3% di remunerazione e cashback se apri un conto con BBVA oggi

Se apri un conto BBVA oggi stesso ottieni un mondo di vantaggi davvero interessanti a zero euro per sempre, senza stipendio, senza saldo minimo e senza permanenza. Infatti, questa banca ti riconosce il 3% di remunerazione sui tuoi risparmi, senza vincoli. Inoltre, hai anche il 3% di cashback sui tuoi acquisti con carta. Niente male vero? Remunerazione e cashback per i primi 6 mesi, poi remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027. Apri subito il tuo conto!

Con un Conto BBVA i vantaggi non finiscono mai

Tutti gli interessi maturati con il tuo nuovo conto BBV vengono liquidati mensilmente, fino a 1 milione di euro. Dai più valore ai tuoi risparmi! Con BBVA hai tutto il necessario e molto di più per gestire al meglio le tue finanze. Grazie alla praticissima app multi-dispositivo tieni tutto sotto controllo, dalle spese agli accrediti. Inoltre, puoi effettuare tutte le operazioni senza spendere un centesimo. Insomma, questo conto corrente è davvero la svolta per chi cerca la convenienza di una banca online e la serietà di una filiale.

E per premiare la tua fiducia, anche dopo i primi sei mesi, i tuoi risparmi continuano a crescere. Infatti, BBVA, dopo che hai superato i primi sei mesi, in base alle modalità di utilizzo del tuo conto, ti assicura una remunerazione del 2% annuo lordo. Si tratta di un tasso fino a 11,8 volte superiore alla media del mercato italiano, secondo la Banca Centrale Europea. Tra l’altro, tutto questo, con la libertà di accedere ai tuoi soldi in qualsiasi momento, senza vincoli né limitazioni.

Una volta aperto il tuo nuovo conto ricevi subito la Carta BBVA gratuita che ti premia ad ogni acquisto. Infatti, ottieni il 3% di cashback per i primi 6 mesi. Tutto senza vincoli, ricevi l’importo mensile direttamente sul tuo conto. Questa promozione è valida su tutti i tuoi acquisti con carta fisica o virtuale, fino a una spesa massima di 280 euro al mese.