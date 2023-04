Elabora la tua strategia di marketing: con questo corso è facilissimo

Vorresti aumentare la tua presenza online e far crescere la tua attività? Se la risposta è sì, affidati ad Alice Benham: una business coach in grado di aiutarti a raggiungere questi obiettivi. Alice è un’esperta nel campo dell’online marketing e la sua guida sarà fondamentale per addentrarti in ogni fase della creazione di una strategia online perfetta per salire di livello. Tutto il suo sapere è racchiuso in 15 videolezioni online incluse nel corso “Strategia di marketing digitale: costruisci la tua presenza online”, che potrai ottenere in via promozionale con uno sconto pari all’83%.

Cosa ti insegnerà Alice nel corso

Inizierai il corso definendo l’obiettivo finale della tua strategia di marketing online. Poi, passerai alle basi di strategia digitale e imparerai a crearne una su misura per la tua azienda. Inizierai a comprendere il ruolo di ciascuna piattaforma e scoprire come possono collaborare per far crescere la tua attività.

I tre elementi più importanti della strategia che Alice ti insegnerà sono: scopo, valore e frequenza. Lavorerai su questi e capirai come applicarli al tuo sito web. Avrai inoltre occasione di esplorare le piattaforme di social media più popolari e determinare quelle giuste per la tua attività, comprendendo come sfruttarne il potenziale. Poi ti concentrerai suoi contenuti di lunga durata, analizzando se video, podcast o articoli di blog possano essere rilevanti per la tua strategia online.

Infine, sarà il momento di riunire tutti questi elementi all’interno di un’unica strategia, cucita su misura per te e la tua attività. L’ultimo passo sarà definire le immagini e il tone of voice per creare una presenza online coerente, nonché come utilizzare le metriche per sviluppare e migliorare la tua strategia nel tempo.

Il corso è rivolto a professionisti creativi che sono alla ricerca di strategie per aumentare la propria presenza online, interagire con il proprio pubblico e far crescere il proprio business. Non avrai bisogno di alcuna conoscenza base o pregressa: ti serviranno soltanto un telefono, un computer e un editor immagini come Canva o PowerPoint.

A soli 9,99 euro – una tantum – otterrai accesso illimitato e per sempre a tutte le 15 videolezioni on-demand presenti nel corso, alle risorse aggiuntive fornite dall’insegnante e da eventuali aggiornamenti futuri. Approfitta della promozione: per un periodo di tempo limitato, lo sconto è dell’83%.

