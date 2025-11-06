L'elenco degli influencer rilevanti: chi è obbligato a iscriversi

Dando seguito a quanto stabilito con le linee guida e il codice di condotta approvati in estate, AGCOM ha reso disponibile il form da compilare per l’iscrizione all’elenco degli influencer rilevanti. L’obiettivo è regolamentare l’attività di chi in passato si è mosso con un equilibrio spesso volutamente precario tra post e contenuti sponsorizzati, diffondendo materiale dalla natura talvolta discutibile, magari rivolgendosi in particolare a un pubblico giovane e composto in prevalenza da minori.

Chi sono gli influencer rilevanti?

Rientrano in questa categoria coloro con almeno 500.000 follower (conteggiati al trentesimo giorno prima dell’invio del modulo) oppure un milione di visualizzazioni medie mensili (calcolate con riferimento ai sei mesi antecedenti) su almeno una delle piattaforme di social media o condivisione video. Ecco i dati richiesti.

Nome e cognome;

denominazione o ragione sociale;

nickname o marchio conosciuto dal pubblico;

informazioni dettagliate sui social utilizzati;

nome e cognome della persona di riferimento;

PEC o domicilio digitale;

altri recapiti (telefono, email e così via);

fotocopia del documento di identità.

Una volta online, l’elenco sarà consultabile pubblicamente e verrà aggiornato da AGCOM due volte all’anno, il 15 aprile e il 15 ottobre.

Linee guida e codice di condotta

Per quanto riguarda invece le linee guida (PDF) il codice di condotta (PDF), contengono indicazioni che obbligano al rispetto della dignità umana, al divieto di istigazione alla violenza o all’odio razziale oltre che alla discriminazione. Proibiscono inoltre la pubblicità occulta e normano la sponsorizzazione di prodotti come sigarette anche elettroniche o a base di tabacco e contenenti nicotina, bevande alcoliche, gioco d’azzardo, medicinali e cure mediche che si possono ottenere solo con prescrizione. Vincolano inoltre a non infrangere il diritto d’autore e la proprietà intellettuale.

In caso di mancato rispetto delle regole sono previste sanzioni fino a 600.000 euro, stabilite a seconda della gravità della violazione. Gli accertamenti saranno eseguiti dall’autorità, anche in seguito a segnalazione.