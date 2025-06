Eleva il tuo Mac Mini con questa Docking Station tutto in uno (in sconto)

Una Docking Station da abbinare al tuo Mac Mini per ottenere il massimo da questo dispositivo. Non solo comoda perché non occupa spazio aggiuntivo, ma anche di ultima generazione e con un’entrata dedicata ad ogni esigenza. A soli 79,99 euro su Amazon è un’occasione da non farti scappare, se sei interessato collegati in pagina e spunta subito il coupon del 20% per ottenere lo sconto.

Mac Mini abbinato a questa Docking Station? Straordinario

Se sulla tua postazione di lavoro conti un Mac Mini M4 o M4 Pro, eleva ancora di più il suo potenziale con questa docking station. A partire dal suo design è spaziale. Infatti si posiziona direttamente sotto il tuo dispositivo principale per non occupare assolutamente spazio aggiuntivo, ma anzi, metterti tutto ciò di cui hai bisogno a pronta disposizione. Realizzata in materiali di qualità e con un design che urla Casa Cupertino, è bella a vedersi, resistente ed elegante. Con un rivestimento antiscivolo che ti garantisce una sicurezza aggiuntiva e un cavo da 4CM integrato, non rinunci a niente.

Ma veniamo a noi, questa station supporta l’espansione di archiviazione e con unita SSD M.2 puoi espandere la capacità per gestire file anche di grandi dimensioni senza compromessi. Hai a disposizione diverse porte con cui giostrare le varie esigenze come un’uscita Display Port con supporto al 4K@240Hz e retrocompatibile anche con i 144, 120 e 60 Hz oltre al 2K @240, 144 e 120Hz. Sulla parte posteriore vengono ospitate ben 5 porte USB 3.2 gen 2 ad alte prestazioni con velocità fino a 10Gbps così come due lettori per schede di memoria sia SD che TF. Tutto questo non basta? Non manca all’appello neanche il jack audio.

A soli 79,99 euro su Amazon, questa Docking Station da abbinare al tuo Mac Mini M4 o M4 Pro è sensazionale. Collegati e spunta il coupon del 20% ora disponibile in pagina.