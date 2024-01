Elezioni 2024: TikTok bloccherà i contenuti IA

L’intelligenza artificiale generativa permette di creare contenuti di ogni tipo. Nel corso del 2024 sono previste numerose elezioni, quindi è importante bloccare i tentativi di manipolare l’informazione attraverso notizie, immagini e video fake. TikTok ha annunciato le misure che implementerà negli Stati Uniti, ma quasi certamente verranno estese anche in Europa.

Contrasto alle fake news e all’IA generativa

OpenAI ha recentemente illustrato le contromisure attuate per impedire l’uso scorretto di ChatGPT. TikTok non offre un chatbot, ma sulla piattaforma sono in aumento i video generati dall’intelligenza artificiale. È quindi necessario intervenire proattivamente per bloccare la disinformazione che potrebbe influire sull’esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

L’azienda cinese non permette la condivisione di contenuti manipolati, ad esempio versioni IA realistiche di personaggi pubblici che trattano argomenti politici. I creatori dei contenuti devono utilizzare il tool specifico per etichettare i video generati dall’IA. Nel corso dell’anno verrà migliorato il rilevamento dei contenuti che non rispettano le regole.

Per contrastare le fake news è stata avviata una collaborazione con 17 organizzazioni di fact-checking che aiuteranno i moderatori nella loro attività. Un gruppo di esperti rileverà i tentativi di influenzare l’opinione pubblica. Rimangono vietate le inserzioni politiche sulla piattaforma.

Rimanendo in tema IA, TikTok ha avviato i test per la funzionalità AI Song che permette di generare brani musicali tramite prompt testuale, grazie al modello Bloom. I primi risultati non sono eccezionali, ma la qualità potrebbe migliorare in futuro.