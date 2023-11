Elimina le password con LastPass: prova gratuita per 30 giorni

Sei stanco di tenere traccia di una miriade di password per i tuoi account online? LastPass potrebbe essere la soluzione di cui hai bisogno: puoi provarlo gratuitamente per i primi 30 giorni senza inserire alcuna carta di credito, né sottoscrivere obblighi contrattuali.

Archivio password e non solo

Uno dei vantaggi principali di LastPass è il suo generatore di password integrato, che elimina la necessità di creare e ricordare password complesse. Potrai, inoltre, salvare e inserire automaticamente le password su qualsiasi dispositivo in modo sicuro.

LastPass offre una crittografia d’avanguardia che garantisce la sicurezza delle password e dei dati dell’utente. Con certificazioni di sicurezza internazionali, tra cui ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe, LastPass si impegna a soddisfare i più elevati standard di sicurezza e conformità.

A proposito di sicurezza, con LastPass puoi proteggere i tuoi dati personali e ricevere notifiche immediate in caso di compromissione dei tuoi account online. Per un’esperienza ancora più completa, LastPass Premium (ossia il piano a pagamento) offre un’ottimizzazione della gestione e della protezione delle password con accesso da tutti i tuoi dispositivi.

Con un costo accessibile di soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale, LastPass Premium rappresenta un investimento minimo per una protezione digitale massima.

In alternativa, avvia la tua prova gratuita di 30 giorni e scopri quanto può essere semplice proteggere la tua identità digitale senza dover ricorrere a password complesse o rischiare la sicurezza dei tuoi account. Non avrai bisogno di inserire alcuna carta, né sarai vincolato da alcun contratto: tutto quello che devi fare per attivare la prova è registrarti sulla pagina online di LastPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.