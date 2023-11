Elimina le tue informazioni dai database con Incogni: 55% di sconto

Ti capita spesso di ricevere telefonate oppure e-mail spam? La causa potrebbe celarsi dietro ai broker dati, individui che raccolgono le tue informazioni online e le inseriscono in enormi database, pronti per essere venduti a chiunque. Un processo che, fortunatamente, è possibile bloccare grazie a Incogni: ora puoi ottenere questo portentoso servizio con uno sconto del 55% in occasione delle promozioni legate al Black Friday.

Perché utilizzare Incogni è importante

Cosa fa Incogni? Ti permette di ridurre il volume di chiamate e mail indesiderate, ma non solo. I truffatori, infatti, prendono spesso di mira le proprie vittime utilizzando dettagli personali (come condizioni di salute o nomi di parenti e conoscenti): il rischio i caderci vittima, con Incogni, si riduce drasticamente.

Un altro fatto da tenere in considerazione, e su cui Incogni può aiutarti, è il furto di questi dati e informazioni sensibili, che potrebbero essere sfruttati da malintenzionati per rubarti l’identità o impersonificarti. Per questo motivo l’utilizzo di Incogni è particolarmente indicato, specialmente chi sa già di essere stato (magari in passato) vittima di violazione dati o simili.

Come funziona Incogni? Innanzitutto è necessario creare un account, in cui indicare quali dati desideri rimuovere. Una volta effettuate tutte le impostazioni del caso, la piattaforma si occuperà di contattare i broker dati per rimuovere le tue informazioni dai database. Tu non dovrai fare nulla: ci penserà Incogni a interfacciarsi al posto tuo, mantenendoti costantemente aggiornato sul processo.

Impedisci alle aziende di raccogliere e aggregare i tuoi dati online ed eliminali dal web grazie a Incogni: grazie allo sconto del 55% in occasione del Black Friday, il costo dell’abbonamento sarà di soli 6,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.