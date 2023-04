Eliminare i dati personali dal web ora è facile: ci pensa Incogni (in sconto al 50%)

Per eliminare i dati personali presenti online, in molti casi, è necessario una lunga e laboriosa procedura in cui l’utente deve inviare molteplici richieste per ottenere, dalle aziende che gestiscono i dati (in gergo chiamate “data broker”), l’eliminazione delle informazioni personali. Anche far rispettare la normativa vigente in materia di privacy rischia, quindi, di essere un’operazione molto complicata.

Di recente, in difesa degli utenti, è arrivato uno strumento in grado di semplificare al massimo questa procedura: con Incogni, infatti, è possibile automatizzare la procedura di eliminazione dei dati personali dal web. Il tool funziona in modo autonomo, gestendo direttamente le richieste di cancellazione dei dati che l’utente può inviare ai data broker e fornendo report dettagliati sui risultati.

Per utilizzare Incogni è prevista la sottoscrizione di un abbonamento. Attualmente, il tool è disponibile con uno sconto del 50% scegliendo l’abbonamento annuale che viene, quindi, scontato a 77,88 euro, con una spesa equivalente di 6,49 euro al mese. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale. Incogni mette a disposizione un periodo di 30 giorni per richiedere un rimborso integrale di quanto speso.

Come eliminare i dati personali dal web con Incogni

Usare Incogni per eliminare i dati personali presenti online è semplicissimo: per prima cosa basta accedere al sito ufficiale di Incogni per attivare il servizio. La procedura di sottoscrizione prevede che l’utente autorizzi Incogni a contattare, per suo conto, i data broker al fine di richiedere la rimozione di tutti i dati personali presenti online senza autorizzazione.

Di norma, si tratta di una procedura contorta e molto lunga mentre Incogni automatizza l’intero iter, velocizzando l’invio delle richieste. Ogni settimana, inoltre, il tool fornirà dei report dettagliati in merito allo stato delle richieste di rimozione dei dati. In questo modo, sarà possibile monitorare nel dettaglio i progressi e proteggere la propria privacy in modo ancora più completo.

Per attivare Incogni è sufficiente seguire la procedura qui di sotto.

Il tool funziona in modo automatico. L’utente, quindi, non deve fare nulla per eliminare i dati personali. Attivato il servizio, sarà Incogni ad occuparsi di tutto. Naturalmente, non c’è alcun obbligo legato al mantenimento dell’abbonamento che potrà essere disattivato in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.