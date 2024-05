Eliminare i tuoi dati dal web? Puoi farlo con Incogni (50% di sconto)

Furti d’identità, truffe, frodi, invasioni della privacy: tutti, almeno una volta, ne abbiamo avuto a che fare. Situazioni spesso causate dal fatto che i nostri dati personali, per un motivo o per l’altro, sono finiti all’interno di database online, gestiti da broker dati che li vendono ad aziende terze.

Un modo per proteggersi e, soprattutto, eliminare i nostri dati da questi database esiste: parliamo di Incogni, una piattaforma all’avanguardia che si occuperà di tutto il lavoro al posto tuo, e quindi cancellare i dati, restituendoti tranquillità e sicurezza. In più, grazie alla promozione in corso, potrai anche ottenere uno sconto del 50% sul piano annuale.

Come Incogni cancella i tuoi dati dal web

Cosa offre, esattamente, Incogni? Lo scopo di questo servizio è ridurre al minimo l’accessibilità delle tue informazioni personali ai data broker e agli altri soggetti che potrebbero utilizzarle a tuo svantaggio. Ciò significa contribuire a diminuire il rischio di frodi e furti d’identità, oltre che evitare che i tuoi dati personali vengano venduti o utilizzati a scopo commerciale senza il tuo consenso.

I truffatori, infatti, spesso mirano alle loro vittime utilizzando dettagli personali come il reddito, le condizioni di salute e persino i nomi dei parenti e delle conoscenze. Le piattaforme dei data broker diventano così un terreno fertile per questi criminali.

Questi database, se venduti, offrono a perfetti sconosciuti l’accesso a informazioni personali come indirizzi di casa, recapiti telefonici, membri della tua famiglia e molto altro, che potrebbero essere utilizzate contro di te per truffarti, estorcerti informazioni ancora più sensibili, oppure per rubarti direttamente l’identità.

Sono migliaia le aziende terze che aggregano e scambiano impressionanti moli di dati ogni giorno, senza che gli utenti ne siano consapevoli. Tra questi, potrebbero esserci anche i tuoi. Per questo utilizzare un servizio come Incogni è importantissimo per mantenere alto il livello di privacy.

Il funzionamento di Incogni è semplicissimo: una volta creato un account e sottoscritto il piano che desideri – ricordiamo che, al momento, quello annuale è in promozione al 50% di sconto – ti basterà indicare quali dati desideri rimuovere dai database dei data broker.

Una volta configurato l’account, sarà Incogni ad occuparsi interamente di contattare i data broker per richiedere la rimozione dei tuoi dati, agendo così in tuo nome. Sempre Incogni gestirà tutte le interazioni al posto tuo, mantenendoti anche costantemente aggiornato sulla questione.