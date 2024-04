Elon Musk commenta Llama 3 di Meta: "Non male"

Elon Musk, si sa, non si lascia impressionare facilmente. L’imprenditore miliardario dietro a Tesla e SpaceX è noto per la sua implacabile determinazione e per i suoi standard incredibilmente elevati. Così, quando ha commentato su X l’ultimo modello di intelligenza artificiale di Meta, Llama 3, la gente ha drizzato le orecchie. Il suo verdetto? “Non male“.

Queste due parole possono sembrare poco, ma dette da Musk parlano chiaro. Il nuovo modello linguistico di Meta, infatti, ha chiaramente fatto breccia nel cuore di una delle figure più esigenti della Silicon Valley. E non è difficile capire perché.

Rilasciato qualche giorno fa in forma open-source, Llama 3 rappresenta un importante passo avanti per le ambizioni di Meta nel campo dell’intelligenza artificiale. Il modello, disponibile nelle versioni da 8 e 70 miliardi di parametri, è stato addestrato su ben 15 trilioni di token di dati, utilizzando un cluster personalizzato di 24.000 GPU. Il risultato è un sistema in grado di competere con i migliori modelli linguistici del mondo, generando testi simili a quelli umani con una fluidità e una coerenza sorprendenti.

Ma Llama 3 non è solo un eccellente modello AI. Con l’open-sourcing, Meta si pone all’avanguardia di un movimento nascente nel mondo dell’intelligenza artificiale verso una maggiore trasparenza e collaborazione. Negli ultimi mesi, progetti come Stable Diffusion e LAION hanno dimostrato la potenza dei dati aperti e dei modelli aperti per guidare un rapido progresso nell’apprendimento automatico.

Ora, con Llama 3, Meta scommette sul fatto che il futuro dell’IA non risiede in scatole nere proprietarie, ma in ecosistemi aperti in cui ricercatori e sviluppatori possono condividere liberamente e costruire sul lavoro degli altri.

L’approvazione della comunità

La mossa non è passata inosservata alla comunità dell’AI. Andrej Karpathy, ex direttore dell’IA di Tesla e figura chiave nello sviluppo dei modelli GPT di OpenAI, ha espresso parole di elogio per Llama 3. “Super benvenuto, Llama 3. È un modello molto valido rilasciato da Meta“, ha scritto su X.

L’approvazione di Karpathy ha un certo peso, essendo uno dei pionieri dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Il suo entusiasmo per Llama 3 suggerisce che Meta ha davvero raggiunto qualcosa di notevole. Anche Clement Delangue, il fondatore di Hugging Face, ha elogiato Meta, lodandone sia l’abilità tecnica che la visione strategica. Secondo Delangue, Llama 3 è stato il modello più veloce a raggiungere il primo posto tra le tendenze di Hugging Face, in poche ore.

Ma Llama 3 non è solo un progetto di ricerca. È anche una parte fondamentale della strategia di Meta per incorporare l’AI nel suo vasto ecosistema di app e servizi. Il modello alimenterà un nuovo assistente virtuale, Meta AI, che promette di essere il più sofisticato del suo genere, con una perfetta integrazione in Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

Per Meta, che negli ultimi anni ha visto il suo core business pubblicitario sotto pressione, l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità cruciale per stimolare il coinvolgimento, sbloccare nuovi flussi di entrate e riaffermare il proprio dominio nel panorama dei social media.