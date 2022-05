Elon Musk ha violato un NDA di Twitter

Dopo aver “minacciato” di sospendere l’acquisizione a causa del numero eccessivo di spam bot, Elon Musk ha deciso di verificare personalmente se la percentuale è inferiore al 5%, considerando un campione di 100 account. Il team legale di Twitter ha contatto Musk per comunicargli la violazione di un NDA (accordo di non divulgazione).

Nuove grane legali per Musk?

Il CEO di Tesla e SpaceX aveva comunicato la temporanea sospensione della transazione da 44 miliardi di dollari in attesa di dettagli sul numero di spam bot e account fasulli o duplicati. Nella documentazione inviata periodicamente alla SEC (Securities and Exchange Commission) e nell’ultimo bilancio trimestrale è scritto che la percentuale di account fasulli è inferiore al 5%. Musk ha quindi chiesto al suo team di verificare questo dato, considerando 100 follower dell’account @twitter. Il numero è quello utilizzato come campione da Twitter per il calcolo della percentuale di spam bot e account fasulli o duplicati.

Any sensible random sampling process is fine. If many people independently get similar results for % of fake/spam/duplicate accounts, that will be telling. I picked 100 as the sample size number, because that is what Twitter uses to calculate <5% fake/spam/duplicate. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Questa informazione era riservata, quindi il team legale di Twitter ha contestato a Musk la violazione di un accordo di non divulgazione (NDA). Non è noto però se ciò possa avere conseguenze economiche per il nuovo proprietario del social network. Secondo Matt Levine di Bloomberg, l’acquisizione dovrà essere conclusa ugualmente perché il contratto vincolante firmato da Musk prevede che l’operazione finanziaria può essere interrotta solo se l’errore di calcolo comporta un “Material Adverse Effect”.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100! This actually happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Per non farsi mancare nulla, Musk ha dichiarato che l’algoritmo di Twitter è stato sviluppato per manipolare l’utente. Il riferimento è all’ordinamento del feed in base all’interazione dell’utente.

Very important to fix your Twitter feed: 1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select “Latest tweets”. You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize. Easy to switch back & forth to see the difference. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Jack Dorsey ha risposto affermando che l’algoritmo è stato sviluppato solo per mostrare i tweet più importanti, se l’utente accede al social network dopo molto tempo. In ogni caso è possibile attivare l’ordinamento cronologico.