Elon Musk vuole che facciamo più figli

Elon Musk ha un’ossessione (più di una, secondo alcuni). Non è portare il genere umano su Marte, né riempire le strade del mondo di Robotaxi, ma ripopolare il pianeta. La denatalità è un tema da sempre caro all’uomo più ricco del mondo, che torna a parlarne sulla sua piattaforma X, tra un post sui razzi mandati nello spazio e un altro sugli impianti neurali.

Almeno tre figli per coppia, ce lo chiede Elon Musk

Le persone che hanno figli devono averne 3 per compensare coloro che ne hanno 0 o 1, altrimenti la popolazione crollerà è il suo commento ad altri interventi sulla questione. Risalendo alla fonte, lo studio a cui si fa riferimento è quello pubblicato a fine aprile da PLOS One, un lungo e complesso report fatto di grafici, statistiche, analisi e previsioni, che prende in esame la Soglia di fertilità per evitare l’estinzione in condizioni critiche e il concetto di stocasticità demografica (le variazioni nelle dimensioni di una popolazione). La frase estratta dal contesto e presa come spunto per l’intervento di Musk è la seguente.

I risultati indicano che il tasso di fertilità dovrebbe superare 2,7 per evitare l’estinzione.

Dunque, qual è la soluzione? Secondo qualcuno, le prime misure da attuare sono il ban del porno, dei metodi contraccettivi e il calo forzato dei divorzi.

La denatalità è ancora un tema ai tempi dell’AI?

C’è poi chi, legittimamente e un po’ provocatoriamente, chiede che bisogno ci sia di incrementare la popolazione mondiale se presto l’intelligenza artificiale si occuperà di tutto, riducendo la necessità di forza lavoro. Tutto questo senza dimenticare che, affrontando la questione da un punto di vista globale e non limitato a un singolo territorio, il valore è in crescita. La stima è di 8,23 miliardi di persone sul pianeta nel 2025, in aumento dello 0,85% rispetto all’anno precedente, circa 800 milioni in più rispetto al 2015.

Dal canto suo, Elon Musk ha comunque dato il suo contributo, con 14 figli. Sono tanti, ma in confronto agli oltre 100 di Pavel Durov (fondatore e CEO di Telegram) appare come un principiante.