Elon Musk e le accuse di abuso di droghe: NYT rilancia

Oggi il New York Times ha pubblicato rivelazioni sulla vita privata di Elon Musk che, considerando le posizioni ricoperte, potrebbero aver avuto (o avere tuttora) conseguenze dirette sia sulle aziende guidate sia sulle decisioni prese come membro dell’amministrazione USA. Il riferimento è all’uso di droghe che, secondo fonti ritenute a conoscenza dei fatti, si sarebbe fatto più intenso lo scorso anno, proprio in concomitanza con il suo avvicinamento a Donald Trump durante la campagna elettorale.

La ketamina e le altre droghe di Elon Musk

Una questione già sollevata dalla stampa d’oltreoceano, a cui il diretto interessato ha replicato con una secca smentita. Nel giugno 2024, il Wall Street Journal scrisse di uno stato di dipendenza e dell’abuso di sostanze stupefacenti. Le nuove testimonianze raccolte non si discostano molto dall’articolo di dodici mesi fa.

Musk avrebbe riferito a più persone di aver assunto così tanta ketamina da arrivare ad avvertire effetti negativi sulla vescica. Il farmaco gli sarebbe stato prescritto, ma in dosi coerenti con una terapia per la depressione. A questa si sarebbero aggiunti ecstasy e funghi allucinogeni. Avrebbe poi costantemente portato con sé una scatola contenente circa 20 pillole, incluse quelle di Adderall, uno stimolatore cognitivo che agisce sul sistema nervoso e favorisce il mantenimento della concentrazione.

Alcuni suoi comportamenti e sfoghi nell’ultimo anno potrebbero essere ricondotti a stati di alterazione. Il New York Times fa anche riferimento a una vita privata costellata da relazioni sempre più complesse, rapporti sentimentali portati avanti in parallelo e cause legali riguardanti i suoi molti figli, una di queste contro l’ex compagna Grimes.

Musk e i suoi legali non hanno risposto alle richieste di chiarimenti in merito al presunto abuso di droghe. Dai portavoce della Casa Bianca non sono giunte dichiarazioni in merito a eventuali test antidroga a cui potrebbe essere stato sottoposto. Va ricordato che proprio ieri è stata ufficializzata la sua uscita dall’amministrazione Trump. Lo stesso vale per SpaceX, che avendo in essere contratti con il governo americano dovrebbe attuare policy tali da garantire che gli stupefacenti rimangano lontani dalla propria forza lavoro.

Per redigere l’articolo di oggi, il New York Times ha consultato alcuni messaggi privati e intervistato una dozzina tra conoscenti ed ex collaboratori. All’interno del suo entourage sono emerse preoccupazioni anche in merito agli sbalzi di umore e all’ossessione di avere più figli. La costante presenza sui social network, un rapporto poco sano con il cibo e le lunghe sessioni di gaming sarebbero indicati come altri problemi.