Elon Musk critica Trump: separazione non consensuale?

Elon Musk ha annunciato che lascerà il suo incarico al DOGE (Department Of Government Efficiency), in quanto sono scaduti i 130 giorni previsti dalla normativa. Durante un’intervista alla CBS ha criticato il disegno di legge, fortemente voluto da Donald Trump, che prevede il taglio delle tasse.

Elon Musk critica l’amministrazione Trump

Nelle ultime settimane, Elon Musk ha preso le distanze dall’amministrazione Trump su diverse questioni. L’uomo più ricco del mondo ha sottolineato gli ostacoli incontrati con la burocrazia federale. Durante l’intervista rilasciata alla CBS ha dichiarato che sono stati risparmiati circa 160 miliardi di dollari, aggiungendo però una forte critica al disegno di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti.

Il cosiddetto One Big Beautiful Bill Act prevede diversi tagli fiscali. Secondo Elon Musk, la legge incrementerà il deficit:

Francamente sono rimasto deluso nel vedere l’enorme disegno di legge sulla spesa che aumenta il deficit di bilancio e mina il lavoro che sta svolgendo il team DOGE. Penso che una legge possa essere grande o bella, ma non so se possa essere entrambe le cose. È una mia opinione personale.

Secondo il Congressional Budget Office (CBO), la legge aumenterà il deficit di 3,8 trilioni di dollari entro il 2034. In pratica, il lavoro del DOGE non è servito a nulla. La Casa Bianca ha subito smentito le affermazioni di Musk, evidenziando invece che la legge permetterà di risparmiare oltre 1,6 trilioni di dollari.

Un altro motivo di scontro è stato l’accordo sottoscritto da OpenAI con G42 per la costruzione di un data center a Abu Dhabi (Sam Altman ha partecipato al viaggio di Trump in Medio Oriente). Secondo il Wall Street Journal, Musk ha cercato di bloccare l’accordo perché la sua xAI è stata esclusa.

Sembra quindi che tra Musk e Trump sia avvenuta una separazione non consensuale. Musk aveva promesso di donare 100 milioni di dollari ai repubblicani per le elezioni di medio termine del 2026, ma i soldi non sono ancora arrivati.