TikTok USA: utenti temono la propaganda MAGA

Da circa 10 giorni è operativa la nuova società TikTok USDS Joint Venture LLC. Per una sfortunata coincidenza si è verificato un problema tecnico ai server di Oracle. Ma la vera preoccupazione degli utenti statunitensi è un’altra. Temono che il social network diventi uno strumento di propaganda MAGA (Make America Great Again).

Paure assolutamente giustificate

La maggioranza delle quote di TikTok USA è ora nelle mani di MGX, Silver Lake e Oracle. Proprio la presenza di quest’ultima ha sollevato parecchi dubbi sull’imparzialità del social network. I dati degli utenti statunitensi verranno conservati sui server di Oracle, insieme al nuovo algoritmo dei suggerimenti, come specificato nel comunicato ufficiale.

Il problema tecnico dovuto all’interruzione di corrente ha aumentato i sospetti. Diversi utenti hanno notato che sono stati bloccati i video sugli agenti dell’ICE e la ricerca del termine “Epstein“. L’azienda statunitense ha smentito l’ipotesi di censura, in quanto non sono state ancora effettuate modifiche all’algoritmo e alle regole di moderazione dei contenuti.

Tuttavia, l’amicizia tra Larry Ellison (co-fondatore di Oracle) e Donald Trump è uno dei motivi per cui molti utenti hanno deciso di abbandonare TikTok e scegliere altre piattaforme, tra cui UpScrolled e Skylight. In base alle rilevazioni di Sensor Tower, la media di disinstallazioni giornaliere dell’app è aumentata del 150% nell’ultima settimana.

Molti esperti affermano che le paure degli utenti sono assolutamente giustificate. Anche alcuni politici hanno evidenziato il rischio che TikTok diventi una macchina di propaganda MAGA con analoga manipolazione dell’algoritmo per ridurre la visibilità dei contenuti scomodi per la Casa Bianca. Esattamente ciò che è avvenuto dopo l’acquisizione di Twitter (oggi X) da parte di Elon Musk.

Nei prossimi mesi vedremo se questi timori si riveleranno fondati. Al momento, l’unica conferma è rappresentata dalla raccolta di più dati, tra cui la posizione geografica esatta e le interazioni AI.