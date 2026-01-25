TikTok USA: dubbi del Congresso sulla vendita

ByteDance avrà solo il 19,9% della nuova società TikTok USDS Joint Venture LLC che gestirà il social network negli Stati Uniti. L’algoritmo verrà concesso in licenza dall’azienda cinese e modificato sulla base dei dati degli utenti statunitensi, come indicato nel comunicato ufficiale. Diversi politici hanno espresso dubbi sull’accordo e il rispetto della legge.

L’algoritmo sarà libero dall’influenza cinese?

La nuova società è una joint venture tra nuovi e vecchi investitori. La maggioranza delle quote (15% a testa) è nelle mani di Oracle, MGX e Silver Lake. I dati degli utenti statunitensi e l’algoritmo dei suggerimenti verranno conservati sui server di Oracle. ByteDance avrà il 19,9%, ma rimarrà proprietaria dell’algoritmo che verrà concesso in licenza.

Diversi politici statunitensi (anche repubblicani) hanno espresso dubbi sulla validità dell’accordo. Non è chiaro ad esempio come verrà garantita l’assenza di influenza da parte di ByteDance. La legge che imponeva il ban di TikTok prevedeva anche la vendita dell’algoritmo.

Il senatore democratico Edward J. Markey ha dichiarato:

Dopo oltre un anno di proroga illegale della scadenza di TikTok da parte di Donald Trump, questo accordo solleva molte più domande che risposte. Nonostante le mie ripetute richieste di informazioni, la Casa Bianca non ha praticamente fornito alcun dettaglio su questo accordo, incluso se l’algoritmo di TikTok sia davvero libero dall’influenza cinese. Questa mancanza di trasparenza è deplorevole. Il Congresso ha la responsabilità di indagare su questo accordo, esigere trasparenza e garantire che qualsiasi accordo protegga realmente la sicurezza nazionale, mantenendo TikTok online.

Un altro politico democratico ha sottolineato che l’accordo permetterà ai ricchi amici di Trump di diventare ancora più ricchi trasformando TikTok in una macchina di propaganda per la Casa Bianca.

Altre critiche riguardano la nuova informativa sulla privacy che prevede la raccolta di un numero maggiore di dati, tra cui la posizione geografica esatta. Stamattina sono stati segnalati problemi con TikTok. Non è noto se ci sono correlazioni con il passaggio di proprietà.