TikTok USA: problemi tecnici da tre giorni

A partire da domenica mattina (25 gennaio) sono stati segnalati diversi problemi con TikTok negli Stati Uniti, tra cui l’impossibilità di caricare i contenuti e visualizzare i commenti. La nuova società, nata il 23 gennaio, ha fornito alcune informazioni tramite il profilo appena creato su X. A distanza di tre giorni, il corretto funzionamento del social network non è stato ancora ripristinato.

Primi problemi per TikTok USA

La nuova società TikTok USDS Joint Venture LLC deve fronteggiare i primi problemi della sua storia. Come spesso accade in questi casi, Downdector è stato invaso da migliaia di segnalazioni. Molti utenti affermano che non è possibile effettuare il login, l’app non carica i video, non vengono mostrati i commenti e l’algoritmo che governa il feed For You (Per te) si comporta in modo anomalo (assenza di personalizzazione).

Il primo commento ufficiale è stato pubblicato ieri mattina su X. L’azienda ha affermato che i problemi sono dovuti all’interruzione di corrente in un data center statunitense di un partner (ignoto) e che è in corso il ripristino del servizio.

Stamattina è stato pubblicato un aggiornamento. La connettività è stata ripristinata, ma l’interruzione di corrente ha causato altri problemi a cascata. Gli utenti potrebbero notare bug multipli, lentezza di caricamento o errori di timeout, anche quando vengono pubblicati nuovi video. I creatori dei contenuti potrebbero vedere 0 visualizzazioni o like e nessun guadagno, ma si tratta solo di un errore di visualizzazione.

Diversi utenti hanno ipotizzato che i problemi siano correlati al cambio di proprietà. C’è il sospetto che l’assenza di contenuti relativi alle vicende di Minneapolis (dove gli agenti dell’ICE hanno ucciso un secondo cittadino) sia conseguenza della manipolazione dell’algoritmo.

Alcuni utenti hanno inoltre notato che la parola “Epstein” viene bloccata nei messaggi diretti, quindi sarebbe un indizio di censura. Il governatore della California ha annunciato l’avvio di un’indagine. In realtà sono problemi tecnici conseguenti all’interruzione di corrente al data center.