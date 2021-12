Elon Musk nella nuova canzone di Grimes?

All'anagrafe è Claire Elise Boucher, in arte Grimes. Classe 1988, oltre che per la sua musica, l'artista è nota per aver ricavato milioni di dollari dalla vendita di NFT e per essere stata tre anni al fianco di Elon Musk: proprio al numero uno di Tesla e SpaceX sembra essere dedicato il testo di Player of Games, primo singolo estratto dal nuovo album Book 1 in arrivo a breve. Più avanti nell'articolo il video ufficiale.

Player of Games: l'addio di Grimes a Elon Musk

Insieme dal 2018, nel 2020 i due hanno dato alla luce il figlio X Æ A-Xii (sì, il nome è proprio questo). La loro storia è finita nel mese di settembre, poco dopo la visita in Italia. Questa una strofa del testo, tradotta.

Sono innamorata / del più grande dei giocatori / ma lui ama più il gioco / di quanto ami me.

Musk non viene mai citato in modo esplicito, ma gli indizi ci sono tutti, incluso quello che chiama in causa la volontà di allontanarsi nello spazio.

Naviga lontano / verso la fredda distesa dello spazio / anche l'amore / non ha saputo tenerti al tuo posto.

Book 1 sarà il sesto album in studio di Grimes, dopo Miss Anthropocene del 2020, un disco concept incentrato sul tema del riscaldamento globale. Il suo primo grande successo è stato Visions del 2012, interamente registrato dall'artista in tre settimane, nel proprio appartamento con il solo ausilio del software GarageBand.