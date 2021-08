Elon Musk è in Italia: 'Visitate Firenze'

Non che servisse Elon Musk a certificare il patrimonio culturale nostrano, ma il magnate si è comunque speso in favore di Firenze, città che lo sta ospitando in compagnia della compagna Grimes. Il CEO è in Italia, nel capoluogo toscano.

Elon Musk e Grimes a Firenze

Chissà se la sua visita agli Uffizi avrà lo stesso effetto di quella di una nota influencer, ora che per l'accesso ai luoghi della cultura serve il Green Pass. L'atterraggio nella giornata del 7 agosto, come riporta il profilo Twitter dedicato al suo jet (sì, ne esiste uno che monitora in tempo reale gli spostamenti).

Una comparsata sul profilo del sindaco Dario Nardella: Visitate Firenze .

Ufficialmente Elon Musk e Grimes sono in Italia per concedersi una vacanza, ma com'era lecito attendersi si sono scatenate le ipotesi più disparate sulle presunte reali ragioni del viaggio.

CEO tra gli altri di Tesla e SpaceX, fervente sostenitore di criptovalute come Bitcoin e Dogecoin nonché uno degli uomini più ricchi al mondo (il primato è conteso da un certo Jeff Bezos di Amazon e Blue Origin), il magnate ha ormai da tempo il pallino di portare il genere umano su Marte. Per ora si limita a invitarlo a visitare la culla del Rinascimento.