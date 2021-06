Dogecoin (guida): cos'è, come comprare, quotazioni in tempo reale

Prima di vedere nel dettaglio tutte le caratteristiche del Dogecoin vediamo l'andamento grafico sulla quotazione in tempo reale.



Cos'è Dogecoin

Dogecoin è una criptovaluta che insieme ai Bitcoin si aggiunge a questo mondo tanto affascinante quanto rischioso se non si posseggono le giuste nozioni. Questa cripto è nata quasi per scherzo nel lontano 2013 in Oregon. Tutto nacque da un meme che raffigurava un cane. L’idea di creare una criptovaluta utilizzando quest’immagine risale al fondatore, tale Billy Markus. Al giorno d’oggi però questa moneta virtuale è una delle più ricercate e che hanno più valore. L'azienda vale quasi 50 miliardi di dollari.

Come e dove acquistare

È possibile comprare questa valuta virtuale grazie ai servizi di Exchange e trading CFD disponibili su internet Basterà infatti scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze e inserire un metodo di pagamento per comperare la criptovaluta in questione. Esistono nel mercato delle criptovalute diversi siti che permettono di acquistare Dogecoin. Per questa guida abbiamo selezionato per voi ben 3 siti dove è possibile acquistare Dogecoin in completa autonomia e sicurezza.

BitPanda

Questo sito è un ottimo Exchange che permette di comprare varie cripto. Per le condizioni economiche favorevoli è forse uno dei migliori in circolazione. Per acquistare questa cripto su BitPanda è necessario creare un account e confermare la propria identità. Dopodiché il gioco è fatto! Sarete pronti ad acquistare Dogecoin su BitPanda. BitPanda è un’azienda europea ed è nata nel 2014 a Vienna, una caratteristica da non sottovalutare!

eToro

La seconda piattaforma dove poter acquistare Dogecoin è la famosa eToro. Per iniziare a comprare criptovalute su eToro, proprio come su BitPanda, è necessario registrarsi e confermare la propria identità. Questo secondo servizio però non è un Exchange ma un vero e proprio intermediario di trading online inscritto alla CONSOB e quindi molto sicuro da usare. Su eToro è possibile sia vendere che acquistare Dogecoin ma anche fare trading CFD di questa criptovaluta.

Binance

Il terzo ed ultimo exchange che abbiamo selezionato per voi è il più completo. Con Binance è infatti possibile investire su un numero di oltre 200 criptovalute. Questo Exchange offre la possibilità di iscriversi senza depositare alcunché, uno dei pochi con questa caratteristica. Per iniziare a comprare Dogecoin su Binance è necessario registrarsi e successivamente scegliere la propria criptovaluta da acquistare.

I migliori wallet per Dogecoin

Possiamo suddividere i vari wallet per Dogecoin diverse categorie. Nelle prossime righe vedremo le principali: Il migliore tra i Wallet fisici è senza dubbio il Ledger Nano X. Gli Hardware Wallet altro non sono che delle simil chiavette USB che contengono le nostre criptovalute preferite. Questa tipologia di portafoglio è l’unica che prevede un contributo iniziale ma sono praticamente le più sicure che esistono. La seconda categoria comprende i Desktop Wallet che in pratica sono dei programmi installabili sui PC. L’unico Desktop Wallet che esiste è quello ufficiale ed è disponibile per macOS, Linux e Windows. Tra i Mobile Wallet troviamo l’app ufficiale chiamata Android Dogecoin Wallet ed è disponibile solo per il sistema operativo mobile di Google.

Dogecoin conviene?

Partiamo dicendo che Dogecoin è una criptovaluta con alte performance. Recentemente ha avuto una crescita del +800%. Questo aumento repentino è stato registrato grazie alle numerose compravendite da parte di gente da tutto il mondo spinte da alcuni sostenitori di questa criptovaluta. Il Dogecoin non è solo stimata da alcuni fanatici ma anche gli analisti di mercato stanno prendendo in considerazione tale criptovaluta per il futuro, visto l’andamento molto positivo.

Previsioni su Tether

Dogecoin in queste ultime settimane ha registrato un market cap pari a più di 62 miliardi di dollari andando a superare nettamente quello di Tether. Inoltre, questa criptovaluta ha superato dei mostri sacri come Ford e Twitter. Questo significa che questa criptovaluta sarà destinata ad avere degli ottimi valori anche nel futuro.

Dogecoin mining

Dogecoin è una cripto minabile molto simile a Litecoin, proprio per questa caratteristica è differente dal Bitcoin comune. Per poter fare il mining di questa criptovaluta è necessario disporre di attrezzature e software intelligenti. I miner di Dogecoin possono anche minare Litecoin per via della somiglianza tra le due cripto. Minare le criptovalute è davvero molto semplice ed è fattibile anche per i meno esperti.

Dogecoin e Elon Musk

Possiamo dire con certezza grazie ad un’intervista rilasciata dallo stesso CEO di Tesla e di SpaceX che il Dogecoin è la sua criptovaluta preferita. Elon Musk attraverso alcuni tweet invitava i suoi follower ad investire su questa criptovaluta in fase di evoluzione. Anche grazie a questa mossa social il mercato di questa criptovaluta è in continuo rialzo. Più volte lo stesso numero uno di Tesla ha detto no ai Bitcoin per una questione di ecosostenibilità. Secondo Elon, infatti, i Bitcoin inquinerebbero troppo.

Conclusioni

Dopo aver visto come e dove acquistare online i Dogecoin siamo arrivati alla conclusione di questa guida. Inoltre, abbiamo visto insieme anche quali sono i migliori wallet per conservare i vostri Dogecoin e come minare questa interessante valuta virtuale nata per scherzo. Inoltre, tale cripto è sponsorizzata da un certo Elon Musk, motivo in più per iniziare ad acquistare.