Exa Dark Sideræl: cosa significa il nome della figlia di Elon Musk

Elon Musk è di nuovo papà. In una vita tanto densa di idee, affari e appuntamenti, evidentemente Musk ha ancora trovato il tempo per dedicarsi a qualcosa di più ancestrale che non l’esplorazione dello Spazio: la sua compagna, l’eclettica musicista Grimes, dopo aver già dato a Musk un erede maschio, gli regala ora anche la gioia di una femmina.

Ma il nome, ancora una volta, è una sorta di enigma tutto da interpretare.

Come si chiama la figlia di Elon Musk

Partiamo dai precedenti: il figlio di Elon Musk venne chiamato X Æ A X-II (ribattezzato dopo il precedente tentativo con X Æ A-12, respinto per questioni tecniche). Il significato del nome era una sorta di rebus composto da “X” (una variabile ignota), “Æ”, (leggasi “AI” come Intelligenza Artificiale), quindi “A-12” (in riferimento all’aereo preferito dalla coppia con la vocale legata ad “Arcangelo”, la canzone preferita dai genitori.

Tutto molto complesso, così come la pronuncia del nome – che la coppia riassume però con un pragmatico “X”.

Exa Dark Sideræl Musk

La figlia di Elon Musk si chiama Exa Dark Sideræl, per gli amici “Y”. L’anagramma appare più fluido del precedente, ma attinge a medesimi valori ed a medesimo approccio compositivo:

Exa , unità di misura che rappresenta il miliardo di miliardi: la forza dei grandi numeri è certamente qualcosa che affascina il papà e ispira la mamma, così la piccola lo porterà nel proprio nome per sempre;

, unità di misura che rappresenta il miliardo di miliardi: la forza dei grandi numeri è certamente qualcosa che affascina il papà e ispira la mamma, così la piccola lo porterà nel proprio nome per sempre; Dark , “buio”: affascinante come lo Spazio, profondo come l’istinto, intenso come la notte; ognuno potrà leggerci il proprio significato ed i genitori avranno sicuramente il loro ben impresso in mente;

, “buio”: affascinante come lo Spazio, profondo come l’istinto, intenso come la notte; ognuno potrà leggerci il proprio significato ed i genitori avranno sicuramente il loro ben impresso in mente; Sideræl: una forma elfica per il termine “siderale”, che in questa composizione sembra poter essere un rafforzativo tanto di “Exa” quanto di “Dark”, spingendo la piccola creatura oltre i limiti dell’immaginabile.

Elon Musk e Grimes sono una coppia sicuramente insolita e fuori dagli schemi. Non fanno peraltro nulla per nasconderlo: Grimes definisce “fluido” (e felice) il loro rapporto, basato ognuno sulle rispettive avventure di vita e coltivato su un capitale che non genera sicuramente preoccupazioni. Al tempo stesso tanto Musk quanto Grimes difendono gelosamente la propria sfera privata, salvo portarla in copertina con nomi costruiti con tutto tranne che con discrezione e compostezza.

X e Y nascono con grandi risorse alle spalle e con un nome che è tutto un programma: X Æ A X-II ed Exa Dark Sideræl sono i primi passi di un percorso che potrebbe ancora proseguire, visto che Grimes ha spiegato che i programmi sono di arrivare ad almeno tre o quattro pargoletti. Ed Elon, si sa, non è uno che si tira indietro di fronte alle sfide.