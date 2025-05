Elon Musk voleva il servizio Starlink sugli iPhone

Secondo le fonti di The Information, Elon Musk aveva proposto ad Apple un accordo per portare la connettività satellitare di Starlink sugli iPhone. L’offerta è stata rifiutata, quindi SpaceX ha deciso di fornire il servizio a T-Mobile. L’azienda di Cupertino voleva invece lanciare una costellazione di satelliti con l’aiuto di Boeing, ma il cosiddetto Project Eagle è stato cancellato.

Scontro satellitare tra Musk e Apple

Secondo le fonti di The Information, Elon Musk aveva contattato Apple tre anni fa per una possibile partnership. SpaceX ha offerto un accordo esclusivo di connettività satellitare per 18 mesi in cambio di 5 miliardi di dollari. L’azienda di Cupertino avrebbe successivamente pagato un miliardo di dollari all’anno per il servizio Starlink.

Musk aveva dato un ultimatum di 72 ore. Apple ha rifiutato l’offerta, quindi SpaceX ha annunciato ad agosto 2022 la collaborazione con T-Mobile per offrire il servizio Direct to Cell che permette di inviare e ricevere messaggi tramite Starlink (in futuro anche dati e voce). Apple ha invece scelto il concorrente Globalstar, nonostante la qualità inferiore in termini di copertura e prestazioni.

Apple ha infatti deciso di acquistare il 20% delle azioni di Globalstar e investire 1,1 miliardi di dollari per il miglioramento dell’infrastruttura satellitare. Nel frattempo, Elon Musk ha deciso di vendicarsi a modo suo.

SpaceX ha chiesto alla Federal Communications Commission (FCC) di respingere la richiesta di Globalstar per utilizzare lo spettro di frequenza necessario alla nuova rete di satelliti finanziati da Apple. L’azienda di Musk ha evidenziato che Apple potrebbe sfruttare la licenza già ottenuta per le comunicazioni di emergenza in quanto è una risorsa sottoutilizzata.

Un altro motivo di scontro è il mancato supporto per il servizio Direct to Cell sui modelli più vecchi dell’iPhone 14. A partire da iOS 18.3, gli utenti di T-Mobile possono usare sia Globalstar che Starlink. Ironia della sorte, SpaceX porterà in orbita i nuovi satelliti di Globalstar (il primo lancio è previsto nel secondo trimestre).