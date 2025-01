Apple userà la connessione satellitare di Starlink

Apple ha recentemente rilasciato iOS 18.3. Nelle note di rilascio non viene però indicata una novità molto interessante (riservata al momento agli utenti statunitensi). L’ultima versione del sistema operativo ha aggiunto il supporto per il servizio Starlink di SpaceX. L’azienda di Cupertino offrirà quindi un’alternativa a Globalstar.

Maggiore copertura satellitare

A partire dal lancio degli iPhone 14, Apple offre la connettività satellitare per l’invio dei messaggi di emergenza, sfruttando i satelliti di Globalstar in orbita terrestre bassa (LEO), quando non è disponibile la copertura Wi-Fi o cellulare. Con iOS 18 è stato aggiunto anche il supporto per messaggi di testo, emoji e reazioni (Tapback) tramite iMessage e SMS.

L’azienda di Cupertino ha inoltre acquistato il 20% di Globalstar. I futuri satelliti della società di telecomunicazioni verranno lanciati da SpaceX. L’azienda di Elon Musk ha invece ottenuto la licenza per il servizio Direct to Cell negli Stati Uniti che verrà utilizzato dai clienti di T-Mobile.

Il servizio può essere già testato dagli utenti con i recenti smartphone di Samsung. T-Mobile consentirà ora l’accesso a Starlink ad alcuni utenti con iPhone. Gli utenti selezionati riceveranno un messaggio dall’operatore telefonico. Nelle impostazioni del sistema operativo potranno quindi scegliere tra Starlink e Globalstar.

Ovviamente il servizio di SpaceX offre migliori prestazioni e maggiore copertura. C’è anche un altro vantaggio. A differenza del servizio di Globalstar, Starlink non richiede di puntare lo smartphone verso il cielo perché il collegamento avviene anche in tasca. Il vantaggio di Globalstar è la disponibilità in molti paesi (anche in Italia).

Gli utenti europei potranno presto sfruttare il servizio offerto da Vodafone con la collaborazione di AST SpaceMobile. Ieri è stata effettuata la prima videochiamata utilizzando i satelliti BlueBird in una zona priva di connettività mobile terrestre. Curiosamente, anche i satelliti di AST SpaceMobile sono stati lanciati da SpaceX.