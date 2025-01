Apple rilascia iOS/iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3

Apple ha rilasciato ieri sera iOS/iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3. A differenza delle precedenti versioni non ci sono novità particolarmente interessanti. Gli utenti noteranno invece due cambiamenti per Apple Intelligence. Le funzionalità AI sono ora attivate per impostazione predefinita sui dispositivi supportati e i riassunti delle notifiche sono stati disattivati per le app di news e intrattenimento.

Novità di iOS/iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3

Le novità più interessanti riguardano iOS 18.3. Gli utenti che hanno acquistato un iPhone 16 potranno usare la funzionalità Visual Intelligence (si attiva tenendo premuto il tasto Camera Control) per aggiungere al calendario le date degli eventi scritte su volantini e poster inquadrati con la fotocamera. È possibile anche identificare piante e animali.

Tre novità riguardano i riassunti delle notifiche per tutti i modelli iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Apple ha aggiunto impostazioni per la gestione dal Lock Screen e utilizzato un testo in corsivo per distinguerle dalle notifiche standard. È inoltre scritto chiaramente che il riassunto è stato generato da Apple Intelligence. I riassunti delle notifiche per le app di news e intrattenimento sono state disattivate in attesa del fix.

Le novità per i riassunti delle notifiche sono incluse anche in iPadOS 18.3 (solo iPad con chip M1 e successivi, e iPad mini con chip A17 Pro) e macOS Sequoia 15.3 (Mac con chip M1 e successivi). Su Mac è inoltre disponibile la funzionalità Genmoji. Come detto, Apple Intelligence è ora opt-out, quindi deve essere disattivata nelle impostazioni (se non utilizzata o per risparmiare spazio).

Apple ha risolto anche numerose vulnerabilità con iOS/iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3.