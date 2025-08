Le Crocs di Windows XP non sono un fake

Come parte dei festeggiamenti organizzati per celebrare i 50 anni dalla fondazione dell’azienda, Microsoft ha deciso di collaborare con Crocs per realizzare un paio di calzature a tema Windows XP. Non è uno scherzo: saranno in vendita al prezzo di 80 dollari, prima con diritto di prelazione per i collaboratori dell’azienda e poi più avanti per tutti. La conferma dovrebbe arrivare entro pochi giorni.

Windows XP ai piedi con le Crocs ufficiali

Al momento non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma diversi dipendenti del gruppo di Redmond hanno riferito a Tom Warren di The Verge (dal sito è tratta l’immagine qui sotto). L’aspetto riprende il celebre sfondo del desktop che ha accompagnato gli utenti del sistema operativo, con il cielo e le nuvole nella parte superiore, mentre la suole richiama alla mente la collina californiana di Los Carneros finita sui monitor in ogni angolo del mondo.

Ci sono anche inserti a tema (Crocs li chiama Charms) come quello a forma di puntatore del mouse, l’assistente Clippy (già protagonista di un bellissimo maglione brutto lanciato a Natale) e il vecchio logo di MSN. È fornita una sacca per il trasporto, anche in questo caso ispirata al celebre wallpaper.

Non è la prima volta che Microsoft collabora con il brand. Lo ha fatto già in passato, mettendo a disposizione un’altra delle sue proprietà intellettuali, Minecraft. Il risultato è quello visibile qui sotto.

Lanciato nell’ormai lontano 2001 e non più ufficialmente supportato fin dal 2014, Windows XP è ancora presente sullo 0,43% (fonte StatCounter) dei PC in circolazione che utilizzano il sistema operativo. Potrebbe sembrare una quota irrisoria, ma sono milioni di computer fermi a una versione obsoleta, non più aggiornata e di conseguenza vulnerabile della piattaforma. Per fare un salto indietro nel tempo rimandiamo alla sua reincarnazione in-browser, a cui abbiamo dedicato un articolo nelle scorse settimane.