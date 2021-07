Email marketing efficace: webinar completo e sconto GetResponse

Qual è l'orario migliore per mandare una email? Come deve essere composto un messaggio efficace? Esiste una frequenza ottimale di invio per le newsletter? Questi sono stati solo alcuni dei quesiti che hanno trovato risposta nel corso del webinar “Email marketing efficace grazie all'analisi dati“, una vera e propria full immersion per capire le metriche importanti da tenere in considerazione quando si inviano delle email e tracciare delle best practice utili, non solo ai neofiti ma anche a chi già lavora in questo settore.

Il webinar, che ha visto come relatore Alessandro Cavallo, imprenditore e professore universitario presso la LUMSA di Roma, è stato organizzato da Punto Informatico in collaborazione con GetResponse, uno strumento, o meglio una serie di strumenti estremamente efficaci ed apprezzati per la marketing automation. Il professor Cavallo ha approfondito le principali metriche che devono guidare un digital marketer nell'analisi delle email inviate e ha sottolineato come qualsiasi azione intrapresa debba sempre partire da dati misurabili, affinché possano essere applicati dei correttivi alla propria strategia di invio.

Alessandro Cavallo ha anche approfondito la frequenza degli invii e gli orari più idonei a massimizzare i propri risultati: ovviamente non c'è una regola aurea, bisogna sempre effettuare dei test ed adattarsi.

Tra l'altro queste metriche variano considerevolmente da nazione a nazione, dunque è estremamente utile ricorrere a ricerche globali come “Email Marketing Benchmarks“, una vera e propria Bibbia realizzata da GetResponse per avere una visione complessiva sui dati importanti da tenere in considerazione e come essi varino nel mondo.

Un webinar, quello tenuto da Alessandro Cavallo, ad ampio raggio, che non si è limitato alla esposizione di concetti fondamentali per l'email marketing ma che è andato anche ad approfondire aspetti pratici, soprattutto durante la sessione di domande e risposte con gli spettatori, condotta da Francesca Lavinia De Bonis (CMO & Business Development di BlazeMedia). Grazie ai quesiti del pubblico si è potuto approfondire il calcolo del ROI, l'utilizzo di database raccolti senza consenso GPDR, suggerimenti efficaci per popolare il proprio database di contatti e strutturazione di un layout ottimale di una mail.

Di seguito, inoltre, proponiamo il video completo del webinar “Email marketing efficace grazie all'analisi dati”: