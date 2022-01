Enel X Pay: paga bollettino con una foto

Ottima iniziativa di Enel, leader nazionale dell'energia, che sta permettendo di pagare il bollettino entro il 6 gennaio semplicemente con una foto. Il tutto senza commissioni. Il servizio è Enel X Pay.

Come fare? Basta Registrarsi in modo gratuito, scaricare l’App e pagare senza dover più inserire i propri dati. Per i bollettini 896, 674 e gli avvisi pagoPA basterà fare una foto.

In fondo, Enel si adegua ai tempi, dove fotografiamo ogni aspetto della nostra vita. O selfie da soli o in compagnia, o a ciò che ci circonda quando viaggiamo, o agli oggetti che abbiamo appena acquistato.

Dunque, perché non fotografare un bollettino per pagare agevolmente e senza commissioni come invece ti capiterebbe in tabaccheria o nei punti SISAL.

Vediamo altre informazioni su questa iniziativa

Enel X Pay come funziona

Ecco alcune caratteristiche:

È velocissimo, bastano 5 soli dati

E' possibile accedere all’app Enel X Pay anche solo con la propria impronta digitale o con il proprio volto

E' possibile pagare in pochi tap, senza più inserire i propri dati

E' possibile pagare bollettini, bollette, avviso PagoPa, bollo auto

Per i bollettini 896, 674 e gli avvisi pagoPA basterà fare una foto

Cos'altro offre:

Conto e carta

Conto Standard e Family, 100% via App, assistenza dedicata a te

Conto con IBAN italiano

Carta Mastercard inclusa, emessa in Italia

Visualizzazione in tempo reale delle spese

Categorizzazione delle spese

Scambio di denaro (P2P) e divisione delle spese

Offerta Family per aprire il primo conto ai tuoi figli

Come ottenere premi

E' anche possibile aderire a ENELPREMIA WOW!, il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti Enel Energia. Più utilizzi Enel X Pay, più punti sarà possibile guadagnare!

Usa quindi la tua Enel X Pay e accumula punti WOW! Come? Se sei già cliente Enel Energia, iscriviti a ENELPREMIA WOW! Nella sezione Extra in App, scoprirai come accumulare i punti.

Ecco come ottenere i punti Wow!

Basta registrarsi a Enel X Pay Effettuare 5 transazioni in 6 mesi Aprire il conto e fare un minimo di 10 transazioni Spendere 500€ al mese Durata 1 anno e almeno 20 transazioni

Per aderire alla grande opportunità di pagare un bollettino, anche di altri player energetici in partnership con Enel, è possibile entrare da questo link e seguire i passaggi indicati.