Engie: Cavalca l'onda con Surfing Luce e Gas!

Engie mette a disposizione la soluzione Surfing Luce e Gas che permette di pagare in bolletta un prezzo variabile che segue l’andamento del mercato, senza ulteriori spese. Il prezzo che ritroverete in bolletta sarà lo stesso pagato dal vostro fornitore. Praticamente, Engie non applica alcun costo extra alla materia prima.

Engie Surfing: prezzo all’ingrosso se scegli l’offerta Luce e Gas

Surfing Luce e Gas è una delle tante promo disponibili nel mercato che offre il prezzo della materia prima di energia e gas al prezzo di costo. In pratica Engie non applica alcun sovrapprezzo al valore delle componenti acquistate all’ingrosso. In pratica, con l’abbassarsi del costo dell’energia elettrica e del gas anche la bolletta diminuirà.

Oltre ai consumi, Engie applica ad ogni componente attivata un costo fisso pari a 6,50 euro al mese iva compresa. Questo significa che attivando sia Luce che Gas avrete una spesa fissa di 13 euro.

Se però le tariffe con andamento variabile dopo un paio di mesi non i convincono, potrete passare in qualsiasi momento ad un’offerta combinata a prezzo fisso. In pratica, scegliendo il prezzo fisso in un determinato mese andrete a pagare sempre la stessa cifra delle due componenti secondo l’indice PUN e TTF della mensilità bloccata.

Inoltre, le bollette cartacee con Engie saranno solo un lontano ricordo. Infatti, sarà possibile gestire il tutto direttamente dal proprio smartphone ed avere accesso tramite WhatsApp all’assistenza clienti. Una maniera semplice ed immediata per avere supporto.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto quest’oggi è attualmente disponibile ONLINE solo entro il 28 Aprile 2022. Il costo dell’allaccio è completamente gratuito ed inoltre l’offerta in questione è priva di vincoli contrattuali.

L’eventuale switch da prezzo indicizzato a prezzo non ha alcun costo. Per richiedere il cambio della promo sarà necessario contattare il Servizio Clienti Engie Italia, disponibile anche su WhatsApp.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.