Engie: Energia e Gas con prezzo all'ingrosso

Engie propone nel suo sito internet ancora fino al 7 Febbraio 2023 la sua PROMO Agile Energia con prezzi all’ingrosso senza alcun rincaro!

Quest’interessante proposta è sicuramente una delle più valide attualmente presenti nel mercato dell’energia. Questo perché il fornitore transalpino guadagna solamente sul costo di commercializzazione al dettaglio pari a 162 euro.

Engie: Gas ed Energia con prezzi all’ingrosso

L’offerta Agile Energia di Engie è forse una delle più semplici da capire anche per chi non se ne intende di indici PUN e PSV. In pratica, il prezzo fisso richiesto dal fornitore francese sarà pari a 162 euro annui che vengono spalmati su base mensile in bolletta.

Il Gas e la Luce invece seguono gli indici di mercato senza alcun rincaro. PUN e PSV sono infatti “battuti” dall’ARERA mese dopo mese.

Come abbiamo detto all’inizio. Il gestore si prende mensilmente solo 13,50 euro al mese per il Gas e la stessa cifra per la Luce. Gli indici dei vostri consumi sono pari pari a quelli che paga Engie senza alcuno spread aggiuntivo che spesso viene messo in fattura sulle due componenti.

In sostanza, quando gli indici di Luce e Gas scendono lo fa anche la tua bolletta. Inoltre, scegliere Engie è sicuramente consigliato per via della sua assistenza immediata tramite WhatsApp.

Costi ed altro

La promozione Energia Agile di Engie è richiedibile ONLINE solo entro il 7 Febbraio 2023, salvo eventuali proroghe.

Con questa tariffa è possibile sia richiedere un nuovo allaccio sia cambiare fornitore di Luce e Gas oppure di una delle due. In qualsiasi caso, non è previsto alcun costo iniziale. Il contratto che andrete a sottoscrivere, inoltre, è privo di vincoli contrattuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.