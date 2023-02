Eni Plenitude: con TrendCasa RISPARMI da SUBITO

Con TrendCasa di Eni Plenitude risparmiare è sicuramente una certezza! Oltre alla riduzione dei costi in bolletta questo fornitore è uno dei più attenti all’ambiente. Questo perché la Luce proviene da fonti rinnovabili, mentre, il Gas ha l’anidride carbonica compensata.

TrendCasa: ecco come risparmiare

Risparmiare con Eni Plenitude è davvero semplicissimo se ad esempio vi trovate nel Mercato Tutelato. I prezzi di quello Libero sono sicuramente più variabili ma in questo momento risulta essere l’unica soluzione per pagare meno la Luce ed il Gas. In bolletta oltre ai consumi con prezzi indicizzati, troviamo un piccolo contributo che Eni chiede a tutti i clienti ogni mese che è pari a 0,0451 €/kWh per la componente energia e di 0.2030 €/Smc per quanto concerne il Gas se scegliete la tariffa Monoraria o Bioraria.

Inoltre, il fornitore richiede anche un contributo fisso di commercializzazione e vendita pari a 12 euro mensili sia per Luce che per Gas. In pratica, questi 24 euro sono insieme allo spread richiesto da Eni Plenitude sono gli unici costi fissi.

Facendo un ragionamento possiamo dire che il risparmio è davvero considerevole se ad esempio si proviene dal tutelato. Conoscere però mese per mese quanto sarà il costo della materia non è di certo semplice perché gli indici PSV e PUN non sono fissi come lo erano un tempo.

Le tariffe, dunque, non hanno sorprese. Questo perché i vari indici sono sanciti dal mercato e non possono essere incrementati dai vari gestori.

Inoltre, se scegliete Trend Casa di Eni Plenitude potrete ricevere fino a 24€ di sconto in bolletta in due anni per ogni fornitura che attiverete.

Come tutte le offerte di Luce e Gas, anche questa non ha alcun impegno contrattuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.