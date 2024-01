Eni Plenitude: "Fixa Time" e "Trend Casa" per luce e gas

Eni Plenitude offre due soluzioni per la fornitura di luce e gas: “Fixa Time” e “Trend Casa” due offerte sono progettate per adattarsi alle esigenze diverse dei consumatori, garantendo convenienza e trasparenza.

Scopri l’offerta di Eni Plenitude

Offerta “Fixa Time”

Corrispettivi fissi : “Fixa Time” offre corrispettivi fissi a consumo per luce e gas per 12 mesi, permettendo ai clienti di bloccare il prezzo della materia prima luce e/o gas, per proteggersi dalle fluttuazioni del mercato energetico​​.

: “Fixa Time” offre corrispettivi fissi a consumo per luce e gas per 12 mesi, permettendo ai clienti di bloccare il prezzo della materia prima luce e/o gas, per proteggersi dalle fluttuazioni del mercato energetico​​. Sconto per domiciliazione : Gli utenti che scelgono la domiciliazione bancaria attiva beneficiano di un ulteriore sconto del 5% di sconto in bolletta sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi di fornitura per ciascuna fornitura luce e/o gas.

: Gli utenti che scelgono la domiciliazione bancaria attiva beneficiano di un ulteriore sconto del 5% di sconto in bolletta sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi di fornitura per ciascuna fornitura luce e/o gas. Dettagli sui corrispettivi: L’offerta include diverse opzioni tariffarie, tra cui tariffe monorarie e biorarie per luce con costi di commercializzazione e vendita fissati per 12 mesi.

Offerta “Trend Casa”

Prezzi in linea con il mercato : “Trend Casa” propone tariffe in linea con l’andamento del mercato, offrendo ai clienti l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo al consumo​​.

: “Trend Casa” propone tariffe in linea con l’andamento del mercato, offrendo ai clienti l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo al consumo​​. Tariffe trasparenti : L’offerta garantisce trasparenza, permettendo ai clienti di verificare in qualsiasi momento l’indice luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico​​.

: L’offerta garantisce trasparenza, permettendo ai clienti di verificare in qualsiasi momento l’indice luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico​​. Sconto per domiciliazione L’offerta prevede fino a 24€ di sconto in bolletta in due anni per ogni fornitura attivando l’addebito diretto su conto corrente,

Come sottoscrivere le offerte

Le offerte di Eni Plenitude sono disponibili per tutti i clienti domestici con contatore attivo in Italia e possono essere sottoscritte online fino al 16/01/2024​​.

Il passaggio a queste offerte è gratuito e automatico, senza interruzioni alla fornitura e senza la necessità di disdire il contratto con il vecchio fornitore. Inoltre, non ci sono vincoli, permettendo ai clienti di cambiare fornitore in qualsiasi momento se non soddisfatti​​.

Per conoscere l’offerta completa di Eni Plenitude clicca qui.