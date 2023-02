Eni Trend Casa: Luce e Gas con PREZZO ALL'INGROSSO

L’offerta Trend Casa di Eni Plenitude è sicuramente una delle più ricercate al momento da chi vuole considerevolmente abbattere i costi delle sue utenze Luce e Gas. L’offerta è molto immediata e facile da capire. In sostanza, con questo tipo di promozione si pagherà il prezzo all’ingrosso oltre ad una piccola spesa sui consumi.

Trend Casa: i dettagli della promozione Eni Plenitude

Una cosa da mettere subito in risalto è sicuramente il prezzo all’ingrosso che rimane tale anche per noi clienti. In pratica, gli indici di Luce e Gas che vengono sanciti dall’ente sono quelli che andremo a pagare in bolletta. Il contributo sul consumo richiesto ogni mese da Eni è di 0,0451 €/kWh per la componente Luce e di 0.2030 €/Smc per il Gas.

Oltre a questo extra, c’è anche un contributo sul costo di commercializzazione e vendita della materia prima pari a 12 euro mensili per la Luce e della stessa cifra per il Gas.

Con il mercato libero sapere quando si spende mese dopo mese è pressoché impossibile. Questo perché gli indici di Luce e Gas sono regolati dall’ente ARERA e fanno riferimento al mese precedente.

Il gestore Eni Plenitude è forse uno dei più attenti alla salvaguardia dell’ambiente. Tutta la materia prima deriva infatti da fonti sostenibili e non va ad impattare sull’ambiente.

Un altro plus per passare a Eni è sicuramente la sua Area Clienti, molto funzionale ed intuitiva.

La promozione che abbiamo visto quest’oggi non ha alcun vincolo contrattuale. La Trend Casa è disponibile sia per nuovi allacci sia per chi intende cambiare il proprio fornitore. Il cambio gestore non ha costi!

