Entra in Sky e ottieni subito un Monopattino Elettrico GRATIS

Sky è l’incredibile mondo che ti regala l’intrattenimento di qualità che vuoi, per te e per tutta la tua famiglia. Acquista ora il Pacchetto TV + Sport a soli 30,90 euro, invece di 45 euro al mese. Il prezzo è bloccato per 18 mesi. Inoltre, grazie a questa incredibile promozione, oggi ricevi anche in regalo un fantastico Monopattino Elettrico Acer dal valore di 399 euro.

Scegliendo questa offerta speciale ricevi in regalo, completamente gratis, il Monopattino Elettrico Acer. Muoviti per le strade cittadine senza inquinare e aggirando il traffico della “metropoli”. Portalo sempre con te, anche sui mezzi pubblici, grazie alle sue dimensioni ridotte e contenute. Insomma, avrai un nuovo alleato per le strade mentre a casa un pacchetto di intrattenimento formidabile.

Sky TV + Sport: un mondo di intrattenimento tutto per te

Scegliere la nuova Offerta Sky TV + Sport non vuol dire solo risparmiare e ricevere un Monopattino Elettrico in omaggio, ma accedere a un mondo di contenuti e intrattenimento completo tutto per te. Goditi il tempo del relax come mai prima d’ora grazie ai migliori titoli e al grande sport in diretta live oppure on demand. Ecco cosa include il ricco bundle a soli 30,90 euro al mese:

tantissimi show, film e documentari;

serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti;

imperdibili produzioni Sky Original;

news aggiornate 24 ore su 24;

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League;

Serie A TIM;

MotoGP e Formula 1;

Tennis;

NBA e Basket;

Sky Sport 24.

Non perdere altro tempo. Approfitta subito di questa incredibile promozione. Risparmio e divertimento sono assicurati sia a casa che in viaggio perché con SkyGo porti tutto il tuo abbonamento in con te in streaming, anche all’estero grazie alla portabilità transfrontaliera. Oggi hai anche un fantastico regalo: il Monopattino Elettrico Acer del valore di 399 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.