Risparmio ed efficienza: l'offerta E.ON ClimaSmart Caldaia

Ecco alcuni dei buoni motivi per scegliere l’ offerta ClimaSmart Caldaia di E.ON se si ha intenzione di acquistare una nuova caldaia a condensazione. Anzitutto, l’elevata efficienza che garantisce un notevole risparmio energetico (e in termini di costi). Poi, l’accesso alle detrazioni fiscali per recuperare fino al 65% della spesa. Infine, tutta la comodità garantita da un pacchetto chiavi in mano, con pagamento anche in comode rate mensili a tasso zero. Passiamo in rassegna ogni dettaglio.

Perché conviene scegliere una caldaia a condensazione E.ON

Proposta da uno dei principali operatori attivi in Italia, impegnato sul fronte della transizione ecologica e con già oltre 900.000 clienti tra privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni, è una soluzione che fa della semplicità uno dei propri punti di forza. In quello che viene idealmente descritto come un percorso, si arriva a scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e a fissare un appuntamento per l’installazione.

Nell’offerta di E.ON non c’è solo la caldaia a condensazione, ma tutto ciò che serve per dar vita a un ecosistema energetico virtuoso, a partire dal termostato smart tado° con funzionalità in grado di monitorare ogni aspetto dell’impianto e di programmarne l’utilizzo, anche da remoto. Tutti i dettagli sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.

A proposito delle detrazioni fiscali fino al 65%, il gruppo assicura al clienti il supporto nello svolgimento delle pratiche necessarie a ottenere l’agevolazione. Insomma, un vero e proprio pacchetto chiavi in mano e con la possibilità di scegliere la modalità di pagamento preferita: in comode rate mensili a partire da 40 euro (fino a 60 mesi, TAN 0%, TAEG 0%) oppure in un’unica soluzione.

Volendo, è inoltre possibile sottoscrivere un servizio di manutenzione e assistenza dedicato attraverso la formula E.ON WeCare, a cui rivolgersi in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.