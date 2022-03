La musica di Bandcamp suona per Epic Games

A sorpresa, Epic Games allunga le mani su Bandcamp. La società espande così i confini del proprio raggio d’azione ben oltre quelli dell’ambito videoludico, arrivando a interessare il settore musicale. Non è dato a sapere a quanto ammonti l’investimento economico messo sul tavolo per giungere all’accordo e finalizzare l’acquisizione.

La volontà dichiarata è quella di arrivare alla creazione di un ecosistema marketplace per tutti i contenuti: dai giochi ad altre tipologie di software, ma anche arte e nello specifico musica. Questo il commento di Steve Allison, Vice President e General Manager dello Store di Epic Games, tra le altre cose creatore di Fortnite e dell’Unreal Engine.

Non potremmo essere più entusiasti nel dare il benvenuto al team Bandcamp in Epic Games. Bandcamp ha costruito un’incredibile community e un’attività in cui gli artisti emergenti possono avere successo grazie al supporto diretto dei loro fan, basata su uno dei migliori modelli di business in ambito musicale. Ciò è in linea con l’approccio di Epic Games nel sostenere i creatori su tutti i media, permettendo loro di connettersi direttamente ai fan.

Fondata nel 2008 e con sede a Oakland (California), Bandcamp ha saputo guadagnare nel tempo la fiducia di milioni di musicisti arrivando a ospitare i loro lavori. Continuerà a operare come fatto fino a oggi, in modo indipendente. Chiudiamo con le parole di Ethan Diamond, CEO e co-fondatore della piattaforma.

La missione di Bandcamp è aiutare a diffondere il potere benefico della musica costruendo una community in cui gli artisti prosperano grazie al supporto diretto dei loro fan. In Epic abbiamo trovato un partner che, come noi, crede fermamente che il futuro della musica e dell’arte stessa dipendano dalla creazione di community eque e inclusive come quella che i nostri fan e artisti hanno contribuito a realizzare. Siamo entusiasti di lavorare al fianco del team Epic per accelerare la realizzazione della nostra missione e per raggiungere l’obiettivo condiviso di sostenere sempre più creatori in modo equo e aperto.