Una stampante monocromatica con serbatoio di inchiostro, adatta all’ufficio o comunque a chi si trova a gestire una quantità importante di documenti cartacei: Epson EcoTank ET-M1120 oggi è acquistabile in sconto su eBay. Si basa su una tecnologia inkjet a freddo abbattendo anche il consumo di energia.

Epson EcoTank ET-M1120: addio cartucce

Il principale punto di forza è quello già citato e visibile nell’immagine qui sotto: il serbatoio che accoglie l’inchiostro e che toglie così di mezzo la necessità di comprare e cambiare le cartucce esaurite. Con quello in dotazione si arriva fino a 5.000 pagine. Tra le altre caratteristiche non manca la connettività WiFi per gestire le stampe in modalità wireless anche da dispositivi mobile come gli smartphone.

Tutto questo al prezzo di 154,99 euro mentre quello di listino riportato sul sito ufficiale Epson è di 219,99 euro: un risparmio notevole. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 210.000 feedback ricevuti su eBay dagli altri clienti.